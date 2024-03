Nel Monumento Naturale di Campo Soriano inaugurato un sentiero natura

TERRACINA – Un nuovo sentiero natura da percorrere è stato presentato al pubblico e inaugurato ufficialmente questa mattina. E’ “La Cattedrale di Camposoriano”, che l’Ente Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi ha progettato e realizzato nell’area collinare a cavallo tra i Comuni di Terracina e Sonnino per valorizzare e favorire la fruizione di un sito che, per le sue particolarità geologiche, dal 1985 è Monumento Naturale della Regione, il primo istituito nel Lazio.

“Il sentiero, che si snoda per la lunghezza di circa 400 metri in uno scenario dominato da spettacolari rocce carsiche, deve la sua denominazione alla presenza, lungo il suo tracciato, del blocco carbonatico noto come “La Cattedrale” o “Rava di San Domenico”. Visitarlo – ricordano dal Parco Regionale – è un po’ come leggere nel libro della natura la storia della formazione del nostro territorio”.

L’apertura con una serie di attività anche riservate ai più piccoli è avvenuta alla presenza dei Sindaci di Sonnino e di Terracina, degli Assessori e del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Lazio, dei rappresentanti delle associazioni del territorio e del Commissario Straordinario e del Direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Il Commissario Straordinario del Parco Giuseppe Incocciati sottolinea come sia “interesse di tutti recuperare pienamente alla fruizione pubblica un’area di così eccezionale valore e suggestione” e che l’ “impegno dell’Ente Parco a valorizzare complessivamente l’area è testimoniato per altri versi anche dalla realizzazione, sempre a Camposoriano, di un campo di orienteering oggi provvisto di una carta topografica di alto dettaglio e dalle attività che l’Ente, in collaborazione con le associazioni naturalistiche locali, periodicamente vi svolge”.

“Occorre conoscere la Natura per amarla e rispettarla – afferma il direttore De Filippis. Il nuovo sentiero, al quale si affiancherà presto un centro visite e museo del Parco che stiamo realizzando presso l’ex Scuola recentemente concessa in comodato da parte del Comune di Terracina, darà certamente impulso alla frequentazione dell’area, favorendone la conoscenza da parte di quote crescenti di visitatori, e ciò contribuirà concretamente alla formazione di quella coscienza ecologica che è il primo e più importante presidio a difesa del sito e, più in generale, della natura stessa”.