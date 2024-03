“Non date da mangiare agli animali selvatici”, il Parco del Circeo lancia la campagna “Cibo, no grazie”

(foto Marco Teodonio Fb)

SABAUDIA – “Alimentare gli animali selvatici può determinare un rapporto di dipendenza e una alterazione dei normali comportamenti dell’animale, tra cui la naturale diffidenza verso l’uomo con possibili conseguenze negative sia per loro che per gli esseri umani”.

E’ il monito che arriva dal Parco Nazionale del Circeo che ha lanciato la campagna informativa “Cibo? No, grazie” con la quale vuole dare informazioni sui corretti comportamenti da tenere in presenza di animali selvatici. I tanti uccelli acquatici che popolano le aree del Parco, ma anche daini, cinghiali, volpi, scoiattoli, lupi non vanno nutriti con ghiottonerie come si fa con quelli domestici, perché senza volere si ingenerano comportamenti che possono essere fonte di guai diretti e indiretti, come per esempio morsi e altri comportamenti aggressivi, incidenti stradali o la distruzione di orti. Inoltre è molto difficile tornare indietro una volta che questo guasto si è prodotto.

L’Ente Parco Nazionale del Circeo in una locandina esplicativa sintetizza: “La natura non è un film di Walt Disney e la salvaguardia degli animali vale più di una foto”. Molto spesso infatti per avvicinare e riprendere da vicino gli animali selvatici si usa come esca proprio del cibo che non dovrebbero mangiare.