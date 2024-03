Operazione Alto Impatto, controlli a Latina Scalo

LATINA SCALO – Nuova operazione ad “Alto impatto” dei carabinieri del Comando provinciale, ieri sera a Latina Scalo. Affiancati da Guardia di Finanza, Polizia, Nas e uomini dell’Ispettorato del Lavoro, i militari hanno denunciato tre persone: un 21enne, trovato con 29 grammi di hascisc; un 20enne, sorpreso con uno scooter già sottoposto a sequestro amministrativo; un 40enne, per violazione degli obblighi della libertà vigilata. Durante l’operazione sono stati controllati 49 veicoli e identificate 65 persone. Ispezionati anche due negozi, entrambi segnalati per le violazioni in materia di sicurezza alimentare e sanzionati per un importo di 2500 euro.