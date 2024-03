Priverno, rinviata la Sagra della Falia e Broccoletti

PRIVERNO – A causa del maltempo previsto per domenica 10 marzo, è stata rinviata a data da definirsi, la famosa Sagra della Falia e dei Broccoletti. Per la XVIII edizione, organizzata dal Comitato Sagra Falia e Broccoletti, con il Patrocinio e il contributo di Regione Lazio, Arsial e Comune di Priverno e in collaborazione con le Associazioni Insieme Odv, Pro Loco Priverno e Centro Operativo Circe bisognerà attendere una nuova finestra di bel tempo.