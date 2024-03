Problemi a Minturno, circolazione ferroviaria rallentata

LATINA – Sulla linea Roma – Formia – Napoli la circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo un inconveniente tecnico a un treno in prossimità di Minturno. Effetti sulla mobilità: rallentamenti compresi tra 40 e 100 minuti per 5 Intercity e 10 Regionali.

ORE 8 – Sulla linea Roma – Formia – Napoli la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico a un treno in prossimità di Minturno. E’ in corso, fanno sapere da Fs, l’intervento del locomotore di soccorso per consentire la ripresa della regolare circolazione. La circolazione dei treni al momento sta subendo rallentamenti fino a 90 minuti, variazioni e cancellazioni.