Provinciali Latina, Procaccini: ”Siamo forza trainante del centrodestra”

LATINA – “L’esito delle elezioni provinciali di secondo livello conferma la rilevanza territoriale di Fratelli d’Italia, frutto di un capillare e concreto lavoro svolto nelle singole amministrazioni comunali. Siamo primo partito in provincia di Latina e forza trainante di una coalizione di centrodestra che rafforza le sue posizioni, dimostrando di saper fornire risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Sono convinto che i quattro rappresentanti eletti di Fratelli d’Italia, insieme al resto della compagine di centrodestra, sapranno dare le migliori risposte a tutte le istanze provenienti dalle varie aree del vasto ed articolato territorio provinciale. Premiato il lavoro e l’impegno proposti in questi anni da Fratelli d’Italia, che si dimostra partito in crescita, coeso e strutturato. Alla nuova amministrazione provinciale auguro un buon lavoro, confermando la disponibilità per un proficuo e costante dialogo istituzionale.”

E’ quanto dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei conservatori al parlamento europeo