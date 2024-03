Pulcherini, venerdì la rappresentazione della Passione di Cristo

MINTURNO – Si svolgerà questa sera, come da tradizione, a Pulcherini, frazione di Minturno, la rievocazione storica della “Passione di Cristo”. Un appuntamento che accoglie, emoziona e coinvolge in modo unico, chi, con impegno e dedizione, regala agli altri un racconto unico. Per permettere a tutti di partecipare é stato attivato il servizio di navette che collegherà Minturno (Piazzale Kennedy e Piazzale Ex Pretura) al borgo collinare.

“Dopo una breve pausa dovuta alla situazione pandemica, l’Associazione Socio-Culturale “Paese Mio” si sta attivando per presentare la 54esima edizione della “Rappresentazione Sacra della Passione di Cristo” (Venerdì Santo). Vogliamo così invitare voi tutti a partecipare per farvi rivivere, ancora una volta, i passaggi della vita terrena di Gesù: a partire dall’incontro con Giovanni Battista, arrivando alla resurrezione”, spiegano dall’associazione.

La sacra rappresentazione prenderà il via alle ore 20.