Quartiere Nicolosi a Latina, l’Ater assegna i lavori per il primo lotto

LATINA – Rigenerazione urbana può essere uno slogan per discutere o una opportunità concreta di cambiamento delle condizioni di vita di interi quartieri. E’ questo lo spirito dell’intervento che l’Ater in quanto soggetto attuatore per conto del comune di Latina sta attivando nel quartiere Nicolosi. Un intervento integrato con un investimento di 12 milioni e mezzo di euro.

La sua attuazione funzionale è stata divisa in 4 interventi. L’azione si svolge nell’ ambito del programma innovativo nazionale per la qualità dell’ abitare ,(PINQUA).

E’ stato affidato questa mattina l’incarico dei lavori, per uno dei 4 lotti previsti. L’interventi prevede la sistemazione dell’ asse viario, della zona mercato del quartiere, la realizzazione della biblioteca, aree verdi e aree di parcheggio. Ater ha sottoscritto il contratto con l’impresa Neroni costruzioni di Latina. L’importo dei lavori, di questo lotto, e’ di 2 milioni e 300 Mila euro.

Ater agisce come soggetto attuatore per conto del Comune di Latina. Gli altri interventi, i cui lavori verranno assegnati a breve, prevedono: la riqualificazione di 70 alloggi ancora di proprietà della stessa Ater, la riqualificazione delle aree comuni, e la sistemazione delle zone esterna con la ristrutturazione della palestra e la realizzazione di aree polifunzionali.

Particolare attenzione è stata posta per la sicurezza, la realizzazioni di un sistema di videosorveglianza che è uno degli elementi distintivi dell’intervento, e alla socializzazione con nuovi servizi culturali, biblioteca e centro polifunzionale, e ricreativi, palestre e aree attrezzate per l’attività sportiva. Muteranno anche le condizioni di vita con una nuova viabilità e lo sviluppo di un’area mercato dedicata con soluzioni che faciliteranno la funzionalità della stessa.

“Questo intervento nel suo complesso – spiega Enrico Dellapietà presidente di Ater Latina – ci consente di cambiare e riqualificare un quartiere che rappresenta una porzione fondante della identità del capoluogo pontino. Stiamo lavorando in sinergia con il Comune e con la partecipazione delle realtà della comunità che ci vive. Nel dettaglio – continua Dellapietà – alla fine dei lavori oltre alla ristrutturazione del nostro patrimonio abitativo il quartiere disporrà di un biblioteca, un’ area mercato funzionale, un palestra, una nuova illuminazione e il recupero e messa in sicurezza delle aree comuni, oltre ad una nuova viabilità”

Noi – conclude il presidente di Ater – abbiamo messo in campo la nostra cultura d’ impresa, costruiamo e gestiamo immobili pubblici, in un progetto destinato a cambiare il volto di una parte storica della città. Il tutto nell’ambito di una serie di interventi che stiamo attivando nel capoluogo e in tutta la provincia”