Rapine nelle tabaccherie di Aprilia, arrestato uno degli autori

APRILIA – I Carabinieri di Aprilia hanno arrestato un cittadino rumeno di 34 anni, è accusato di essere l’autore della rapina messa a segno lo scorso 5 febbraio in un esercizio commerciale del posto. In quella data l’uomo, insieme a due complici ancora ricercati, era entrato nel negozio e minacciando con un coltello il titolare, si è fatto consegnare 2.500 euro in contanti, 400 euro in gratta e vinci e aveva asportato dal portafoglio del fratello della vittima, la somma di 250 euro. L’episodio era avvenuto nel corso di una escalation di episodi delittuosi che avevano preso di mira due tabaccherie nel giro di sole 24 ore. Tutti e due gli episodi, avvenuti in via Ugo Foscolo e via Alcide De Gasperi, presentavano delle somiglianze tali da suggerire la presenza di un gruppo criminale comune dietro entrambi i raid.

Gli episodi erano stati anche all’ordine del giorno di un Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi la mattina del 12 febbraio alla presenza del Prefetto di Latina, dottor Maurizio Falco, del Questore di Latina dottor Raffaele Gargiulo, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina il colonnello Christian Angelillo, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza colonnello Giovanni Marchetti, del Comandante della Polizia Locale di Aprilia Massimo Giannantonio e del sindaco di Aprilia Lanfranco Principi.

Il tavolo era servito per concordare un piano d’azione efficace volto a prevenire e contrastare i reati che hanno suscitato maggiore allarme sociale.

L’arresto odierno è stato una delle prime risposte. Il presunto rapinatore, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina.