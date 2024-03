“Salute, ambiente, spazi di comunità: ecco perché l’Isola pedonale non si deve toccare”

LATINA – Si è tenuta in Piazza del Popolo a Latina, nella mattinata di domenica, la manifestazione per dire no alla riapertura parziale dell’isola pedonale nel tratto di Piazza del Popolo dall’Intendenza di Finanza a Via Diaz e contro l’annunciata cancellazione della pista ciclabile nel centro storico. “Non si può tornare indietro” hanno detto i manifestanti di Lbc, Pd, M5S, Per Latina 2032 che siedono in consiglio comunale, e ai quali si sono uniti Europa Verde Latina, Latina Possibile, Italia Viva, Azione, Partito Socialista Italiano, Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana. Un tema che è riuscito a mettere d’accordo tutti e che ha visto l’intervento della Fiab Lazio.

Salute, cura per l’ambiente, la necessità di aumentare gli spazi di comunità, i temi dei manifestanti espressi negli interventi di Dario Bellini, Giuseppe Pannone e Maria Grazia Ciolfi critici anche sul fatto che si tornino a parcheggiare auto sotto i portici dell’Intendenza di Finanza, uno degli edifici più rappresentativi della città razionalista. Tra i temi, la necessità di una lotta seria all’innalzamento delle temperature nei centri urbani che deve essere attuata anche a Latina, e che non può prescindere dalla limitazione dell’uso delle automobili e dalla promozione di una mobilità alternativa sostenibile.

Proprio di clima si occupa questa mattina l’indagine pubblicata del Sole 24 ore che vede Latina in una buona posizione, ma con dati drammatici su ondate di calore e indice di calore.