Sport per Tutti, incetta di premi al Mondiale WKA World Championship

SERMONETA – Incetta di premi al Mondiale WKA World Championship per l’asd Sport Per Tutti, affiliata Opes. Ben 37 le medaglie del mondiale e 53 le coppe del Malta Open. L’associazione sermonetana si è classificata al 4° posto su 50 associazioni iscritte; un risultato raggiunto con solo 15 atleti in gara e per soli due punti non ha portato a casa il trofeo Malta Open che spetta alle prime tre classificate.

Tredici gli atleti campioni del mondo su quindici totali e 24 podi conquistati al Mondiale “WKA World Championship”, oltre a 42 podi su 41 gare disputate all’International Karate Championship Malta Open. Un grandissimo risultato in entrambi le competizioni dell’International Karate Championship Malta Open dal 21 e 22 marzo ed il podio del Mondiale “WKA World Championship” dal 22 al 24 Marzo.

La scuola sermonetana diretta dal Maestro 5° Dan Nicola Marone insieme a Monica Marone 1° Dan, entrambi in veste sia di atleti ma anche di coach e l’allenatore 1° Dan Teresa Mazzuoccolo, quest’anno ha affrontato la doppia competizione Championship e Mondiale sia con gare di Karate che di Kobudo effettuando gare singole, coppie e team presso il palazzetto sportivo MFCC, TA QUALI di Malta. A queste due competizioni erano presenti 2900 atleti, 100 coach, 21 nazioni, 50 qssociazioni provenienti da tutto il mondo e 60 arbitri.

Quest’anno l’associazione nelle sue gare tradizionali di Kata e Kumite ha aumentato il numerico di podi rispetto all’anno precedente, ma ha anche inserito le gare di Kobudo tradizional e Kobudo freestyle portando gli atleti in pochissimi mesi a imparare un kata tradizionale con il “BO” bastone biconico lungo 183 cm , un kata tradizionale con il “SAI” spadino tridente e ha insegnato Kata freestyle con BO, SAI e NUNCHAKU a ritmo delle canzoni di Dragon Ball omaggiando la recente scomparsa Akira Toriyama creatore del più famoso anime al mondo. Ovviamente nelle gare Tradizional hanno esibito i kata ufficiali del registro della WKA conquistando moltissimi podi, podi riconfermati anche nelle gare freestyle dove i Kata inventati dal Maestro Nicola Marone hanno ipnotizzato la giuria per tecnica e sincronizzazione tra atleti e ritmo di musica portando spesso tutti gli atleti a colorare il podio della bandiera italiana dell’associazione.

Gli atleti nei primi due giorni dell’International Karate Championship hanno portando a casa ben 42 podi su 41 gare disputate divise in 4° Primi posti, 11 secondi posti e 17 terzi posti nelle gare singole; nelle gare doppie 5 primi posti, 3 secondi posti e 1 terzo posto; nelle gare team 2 primi posti e 1 secondo posto su 41 gare disputate tornando a casa con 53 coppe. Ricordando agli atleti che grazie a queste gare vinte si sono conquistati l’accesso al mondiale W.K.A. 2025.

Terminata International Karate Championship e cominciato il Mondiale “WKA WORLD Championship 2024”, dove anche in questa competizione sono state effettuate gare sia di karate che di kobudo e anche al Mondiale gli atleti hanno colorato il podio della bandiera italiana dell’associazione Sermonetana con ben 24 podi su 29 gare disputate divise in 4° primi posti, 8 secondi posti e 3 terzi posti nelle gare singole; nelle gare doppie 2 primi posti, 3 secondi posti; nelle gare team 2 primi posti, 1 secondo posto e 1 terzo posto chiudendo il mondiale con 13 atleti campioni del mondo su 15 atleti dell’associazione.

“Ringrazio gli atleti che in questa doppia competizione hanno dato sempre il massimo in gara, senza mai scoraggiarsi anche se sconfitti e riuscendo ad affrontare la successiva sempre con grinta – commenta il Maestro Nicola Marone – ma soprattutto sono contento che non si sono mai lamentati dei duri allenamenti fatti in questi ultimi mesi per preparare il mondiale. Ringrazio Opes – prosegue – che dal primo momento ci ha sostenuto incoraggiandoci e aiutandoci nella creazione di stage nazionali dando la possibilità di prepararci a queste competizioni internazionali”.

I podi riportati al MALTA OPEN dal 21 – 22 Marzo 2024

NICOLA MARONE

2° Posto – (123) NUNCHAKUS FREESTYLE: MIXED M/F MUSIC FREESTYLE – 18 YEARS & OVER

2° Posto – (126) OTHER WEAPONS FREESTYLE: MIXED M/F MUSIC FREESTYLE-18 YEARS & OVER

1° Posto – (137) ALL WEAPONS KATA OPEN GRADE: MALE TRADITIONAL KATA: 46 AND OVER

2° Posto – (142) SAI: TRADITIONAL KATA MIXED M/F: 18 YEARS AND OVER

3° Posto – (162) BO: TRADITIONAL KATA MIXED M/F: 18 YEARS AND OVER

1° Posto – Pair 6: (173) PAIRS Weapons Open Grade Traditional Kata Mixed M/F: 16 years and over

1° Posto – Pair 8: (175) PAIRS Weapons-APPLICATION-Traditional/Free Form (NO Music): Mixed M/F & Open Grade – 16 years and over

1° Posto – Pair 9: (178) KOBUDO: PAIR Free Style Kata (With or Without Music): Mixed M/F Open Grade & Age

MARONE MONICA

2° Posto – (122) NUNCHAKUS FREESTYLE: MIXED M/F MUSIC FREESTYLE – 14-17 YEARS

1° Posto – (125) OTHER WEAPONS FREESTYLE: MIXED M/F MUSIC FREESTYLE – 14 – 17 YEARS

3° Posto – (132) ALL WEAPONS KATA OPEN GRADE: FEMALE TRADITIONAL KATA: 15 – 17 YEARS

1° Posto – Pair 6: (173) PAIRS Weapons Open Grade Traditional Kata Mixed M/F: 16 years and over

1° Posto – Pair 8: (175) PAIRS Weapons-APPLICATION-Traditional/Free Form (NO Music): Mixed M/F & Open Grade – 16 years and over

1° Posto – Pair 9: (178) KOBUDO: PAIR Free Style Kata (With or Without Music): Mixed M/F Open Grade & Age

GABRIELE MAIMONE Categories MALTA OPEN:

3° Posto -(122) NUNCHAKUS FREESTYLE: MIXED M/F MUSIC FREESTYLE – 14-17 YEARS

2° Posto – (125) OTHER WEAPONS FREESTYLE: MIXED M/F MUSIC FREESTYLE – 14 – 17 YEARS

2° Posto – (174) PAIRS Weapons – APPLICATION – Traditional / Free Form (NO Music): Mixed M/F & Open Grade – 15 years and under GABRIELE – INES

INES LUMTURI RICCARDO

3° Posto – (17) GIRLS INDIVIDUAL KATA: 6TH – 4TH KYU (11 -12 YEARS) MIX STYLES

2° Posto – (129) ALL WEAPONS KATA OPEN GRADE:MIXED M/F TRADITIONAL KATA-09-11YEARS

2° Posto – (140) SAI: TRADITIONAL KATA MIXED M/F: 10 – 13 YEARS

3° Posto – (160) BO: TRADITIONAL KATA MIXED M/F: 10 – 13 YEARS

3° Posto – (176) KOBUDO: FREE STYLE KATA (WITH OR WITHOUT MUSIC): MIXED M/F & OPEN GRADE: 14 YEARS AND UNDER

2° Posto – (174) PAIRS Weapons – APPLICATION – Traditional / Free Form (NO Music): Mixed M/F & Open Grade – 15 years and under – GABRIELE MAIMONE – INES LUMTURI RICCARDO

GIANLUCA BRUNI

1° Posto – (140) SAI: TRADITIONAL KATA MIXED M/F: 10 – 13 YEARS

1° Posto – (172) PAIRS Weapons Open Grade Traditional Kata Mixed M/F: 15 years under BO o SAI GIANLUCA CON ALESSIO

GIULIA BRUNI

2° Posto – (171) PAIRS Weapons Mixed M/F-MUSIC Freestyle:Open Grade & Age NUNCHAKU – Giulia-Luca

3° Posto – (50) CHILDREN Mix Team (X3) Kata: Any Grade (10 years and Under) MIX STYLES – GIULIA – ALESSIO – ANDREA

ALESSIO ACETO

2° Posto – (139) SAI: TRADITIONAL KATA MIXED M/F: 9 YEARS AND UNDER

3° Posto – (159) BO: TRADITIONAL KATA MIXED M/F: 9 YEARS AND UNDER

1° Posto – (176) KOBUDO: FREE STYLE KATA (WITH OR WITHOUT MUSIC): MIXED M/F & OPEN GRADE: 13 YEARS AND UNDER

1° Posto – (172) PAIRS Weapons Open Grade Traditional Kata Mixed M/F: 15 years under Alessio – Gianluca

3° Posto – (50) CHILDREN Mix Team (X3) Kata: Any Grade (10 years and Under) MIX STYLES – GIULIA – ALESSIO – ANDREA

ANDREA BARTOCCINI

1° Posto – (140) SAI: TRADITIONAL KATA MIXED M/F: 10 – 13 YEARS

1° Posto – (171) PAIRS Weapons Mixed M/F-MUSIC Freestyle:Open Grade & Age Nunchaku –Andrea-Filippo

3° Posto – (50) CHILDREN Mix Team (X3) Kata: Any Grade (10 years and Under) MIX STYLES – GIULIA – ALESSIO – ANDREA

FILIPPO BARTOCCINI:

2° Posto – (1) BOYS INDIVIDUAL KATA: NOVICES – 7TH KYU (UNDER 6 YEARS) MIX STYLES

2° Posto – (181) BOYS SHADOW KUMITE (UNDER 6 YEARS) OPEN WEIGHT

1° Posto – (171) PAIRS Weapons Mixed M/F – MUSIC Freestyle: Open Grade & Age Nunchaku- Andrea- Filippo

TERENZIANO MILANI

3° Posto – (124) OTHER WEAPONS NUNCHAKUS FREESTYLE: MIXED M/F MUSIC FREESTYLE – 13 YEARS & UNDER

3° Posto – (171) PAIRS Weapons Mixed M/F – MUSIC Freestyle: Open Grade & Age NUNCHAKUS – TERENZIANO – VALENTINO

VALENTINO MILANI

3° Posto – (1) BOYS INDIVIDUAL KATA : NOVICES – 7TH KYU (UNDER 6 YEARS) MIX STYLES

3° Posto – (124) OTHER WEAPONS NUNCHAKUS FREESTYLE: MIXED M/F MUSIC FREESTYLE – 13 YEARS & UNDER

3 – (171) PAIRS Weapons Mixed M/F – MUSIC Freestyle: Open Grade & Age NUNCHAKUS – TERENZIANO – VALENTINO

GIOELE RETACCHI

2° Posto – (124) BO o SAI o NUNCIAKU OTHER WEAPONS FREESTYLE: MIXED M/F MUSIC FREESTYLE – 13 YEARS & UNDER

3° Posto – (128) BO o SAI ALL WEAPONS KATA OPEN GRADE: MIXED M/F TRADITIONAL KATA:7 – 8 YEARS

3° Posto – (139) SAI: TRADITIONAL KATA MIXED M/F: 9 YEARS AND UNDER

2° Posto – (172) PAIRS Weapons Open Grade Traditional Kata Mixed M/F: 15 years under BO o SAI- GIOELE – FRANCESCO

FRANCESCO DI STEFANO

3° Posto – (121) NUNCHAKUS FREESTYLE: MIXED M/F MUSIC FREESTYLE – 13 YEARS & UNDER

3° Posto – (129) ALL WEAPONS KATA OPEN GRADE: MIXED M/F TRADITIONAL KATA: 9 – 11 YEARS

3° Posto – (139) SAI: TRADITIONAL KATA MIXED M/F: 9 YEARS AND UNDER

2° Posto – (172) PAIRS Weapons Open Grade Traditional Kata Mixed M/F: 15 years under – Gioele- Francesco

LUCA PORCELLI:

3° Posto – (121) NUNCHAKUS FREESTYLE: MIXED M/F MUSIC FREESTYLE – 13 YEARS & UNDER

3° Posto – (159) BO: TRADITIONAL KATA MIXED M/F: 9 YEARS AND UNDER

2° Posto – Pair 3:(171) PAIRS Weapons Mixed M/F – MUSIC Freestyle: Open Grade & Age NUNCHAKUS – GIULIA – LUCA

I podi del MONDIALE WKA dal 22 – 24 Marzo 2024

MARONE NICOLA:

2° Posto – (KOB7) VETERANS A: LONG WEAPONS: BO INDIVIDUAL KATA MALE: OPEN GRADE (36 TO 50 YEARS)

1° Posto – (KOB56) VETERANS A: SHORT WEAPONS: SAI INDIVIDUAL KATA MALE: OPEN GRADE (36 TO 50 YEARS)

MARONE MONICA

2° Posto – (KOB103) CADETS A & CADETS B: LONG WEAPONS: BO INDIVIDUAL KATA FEMALE: OPEN GRADE (14 TO 17 YEARS)

1° Posto – (KOB153) CADETS A & CADETS B: SHORT WEAPONS: SAI INDIVIDUAL KATA FEMALE: OPEN GRADE (14 TO 17 YEARS)

RICCARDO INES LUMTURI

3° Posto – (KOB101) CHILDREN B: LONG WEAPONS: BO INDIVIDUAL KATA FEMALE: OPEN GRADE (9 TO 12 YEARS)

2° Posto – (KOB151) CHILDREN B: SHORT WEAPONS: SAI INDIVIDUAL KATA FEMALE: OPEN GRADE (9 TO 12 YEARS)

GIANLUCA BRUNI

3° Posto – (KOB2) CHILDREN B: LONG WEAPONS: BO INDIVIDUAL KATA MALE: OPEN GRADE (9 TO 12 YEARS)

2° Posto – (18) CHILDREN F: BOYS INDIVIDUAL KATA: 3RD KYU – DAN GRADES (11 YEARS) MIX STYLES

1° Posto – (KOB51) CHILDREN B: SHORT WEAPONS: SAI INDIVIDUAL KATA MALE: OPEN GRADE (9 TO 12 YEARS)

1° Posto – Team 3: (KOB91) Children B:MALE/BOYS TEAM Kata:SHORT Weapons:(NUNCHAKU/ KAMA/TONFA/ SAI/ TIMBE)-9 to 12 years con Alessio e Andrea

1° Posto – Team 4: (KOB96) Children B: MALE / BOYS TEAM Kata: LONG Weapons (BO/ EKU) – 9 to 12 years con Alessio e Andrea

1° Posto – Pair 5: (KOB71) Children B: MALE/BOYS PAIRS Kata: SHORT Weapons: (NUNCHAKU/ KAMA/ TONFA/ SAI/ TIMBE)-9 to 12 years con Andrea

1° Posto – Pair 6: (KOB81) Children B: MALE / BOYS PAIRS Kata: LONG Weapons (BO/ EKU) – 9 to 12 years con Andrea

ALESSIO ACETO

1° Posto – Team 3: (KOB91) Children B: MALE / BOYS TEAM Kata: SHORT Weapons: (NUNCHAKU/ KAMA/TONFA/ SAI/ TIMBE) – 9 to 12 years con Gianluca e Andrea

1° Posto – Team 4: (KOB96) Children B: MALE / BOYS TEAM Kata: LONG Weapons (BO/ EKU) – 9 to 12 years con Gianluca e Andrea

2° Posto – Pair 1: (67) CHILDREN A: BOYS PAIRS KATA: ALL GRADES (9 years and under) ALL STYLES con Luca

2° Posto – Pair 2: (KOB81) Children B: MALE / BOYS PAIRS Kata: LONG Weapons (BO/ EKU) – 9 to 12 years con Luca

2° Posto – Pair 7: (KOB71) Children B: MALE / BOYS PAIRS Kata: SHORT Weapons: (NUNCHAKU/ KAMA/TONFA/ SAI/ TIMBE) – 9 to 12 years con Giuseppe (perché luca non fa SAI)

ANDREA BARTOCCINI Categories MONDIALE WKA:

2° Posto – (13) CHILDREN E: BOYS INDIVIDUAL KATA: NOVICES – 7TH KYU (10 YEARS) MIX STYLES

1° Posto – Team 3: (KOB91) Children B: MALE / BOYS TEAM Kata: SHORT Weapons: (NUNCHAKU/ KAMA/TONFA/ SAI/ TIMBE) – 9 to 12 years con Alessio e Gianluca

1° Posto – Team 4: (KOB96) Children B: MALE / BOYS TEAM Kata: LONG Weapons (BO/ EKU) – 9 to 12 years con Alessio e Gianluca

1° Posto – Pair 4: (68) CHILDREN B: BOYS PAIRS KATA: ALL GRADES (10 to 12) ALL STYLES con Gianluca

1° Posto – Pair 5: (KOB71)Children B: MALE/BOYS PAIRS Kata:SHORT Weapons:(NUNCHAKU/ KAMA/TONFA/ SAI/ TIMBE)- 9 to 12 years con Gianluca

1° Posto – Pair 6: (KOB81) Children B: MALE / BOYS PAIRS Kata: LONG Weapons (BO/ EKU) – 9 to 12 years Con Gianluca

FILIPPO BARTOCCINI

2° Posto – Team 1: (75) CHILDREN A:BOYS TEAM KATA:ALL GRADES (9 years and under) ALL STYLES con Terenziano e Valentino

TERENZIANO MILANI:

1° Posto – (1) CHILDREN A: BOYS INDIVIDUAL KATA : NOVICES – 7TH KYU (UNDER 7 YEARS) MIX STYLES

2° Posto – (K1) CHILDREN A: BOYS KUMITE (SHOBU NIHON) INDIVIDUAL: ALL GRADES (UNDER 7 YEARS) OPEN WEIGHT

2° Posto – Team 1: (75) CHILDREN A: BOYS TEAM KATA : ALL GRADES (9 years and under) ALL STYLES con Valentino e Filippo.

VALENTINO MILANI:

3° Posto – (1) CHILDREN A: BOYS INDIVIDUAL KATA: NOVICES – 7TH KYU (UNDER 7 YEARS) MIX STYLES

2° Posto – Team 1: (75) CHILDREN A: BOYS TEAM KATA: ALL GRADES (9 years and under) ALL STYLES con Terenziano e Filippo.

GIOELE RETACCHI:

2° Posto – (KOB1) CHILDREN A: LONG WEAPONS: BO INDIVIDUAL KATA MALE: OPEN GRADE (8 YEARS AND UNDER)

3° Posto – Team 2: (75) CHILDREN A: BOYS TEAM KATA: ALL GRADES (9 years and under) ALL STYLES con Francesco e Luca

FRANCESCO DI STEFANO:

3° Posto – Team 2: (75) CHILDREN A: BOYS TEAM KATA: ALL GRADES (9 years and under) ALL STYLES con Gioele e Luca

LUCA PORCELLI:

3° Posto – Team 2: (75) CHILDREN A: BOYS TEAM KATA: ALL GRADES (9 years and under) ALL STYLES con Francesco e Gioele

2° Posto – Pair 1: (67) CHILDREN A: BOYS PAIRS KATA: ALL GRADES (9 years and under) ALL STYLES con Alessio

2° Posto – Pair 2: (KOB81) Children B: MALE / BOYS PAIRS Kata: LONG Weapons (BO/ EKU) – 9 to 12 years con Alessio

GIUSEPPE FEOLA:

2° Posto – (KOB51) CHILDREN B: SHORT WEAPONS: SAI INDIVIDUAL KATA MALE: OPEN GRADE (9 TO 12 YEARS)

2° Posto – Pair 7: (KOB71) Children B: MALE / BOYS PAIRS Kata: SHORT Weapons: (NUNCHAKU/ KAMA/TONFA/ SAI/ TIMBE) – 9 to 12 years con Alessio