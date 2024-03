Strage sulle strade pontine, l’associazione familiari e vittime della strada chiede incontro al Prefetto

LATINA – Tre vittime in meno di 24 ore sulle strade pontine. Per questo l’associazione Famigliari e vittime della strada “chiede con urgenza un incontro con il Prefetto, per cercare di capire cosa sta succedendo sulle nostre strade. Non possiamo continuare ad assistere a questa mattanza: chiederemo con forza al Prefetto l’intervento dell’Esercito – dice il presidente Giovanni Delle Cave – È necessario intervenire con provvedimenti che siano un freno, un deterrente per chi eccede in velocità e si possa intervenire verificando l’alterazione o meno psicofisica di chi è alla guida. Chiediamo a gran voce maggiore severità per chi trasgredisce il codice della strada. Non si può restare ancora indifferenti verso queste stragi che quotidianamente portano lutto e disperazione”, conclude.