Tanti studenti di Latina alla marcia della Memoria e dell’Impegno contro le mafie

LATINA – Una folta rappresentanza di studenti delle scuole superiori di Latina ha preso parte questa mattina alla 29° Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie, la manifestazione indetta da Libera. Accompagnati da dirigenti scolastici e docenti, hanno raggiunto la Capitale in pullman o a bordo dei treni regionali per sfilare con altre decine di migliaia di persone, accanto ai familiari delle vittime. C’erano anche il mondo universitario, sindaci, esponenti politici e leader di partito, il mondo sindacale e della chiesa.

Dal palco, allestito al Circo Massimo, sono risuonati i nomi delle oltre mille persone innocenti uccise dalle mafie. Per loro, al termine della lettura, è stato osservato un minuto di silenzio, quindi l’intervento conclusivo di Don Ciotti.

“Due parole ci hanno accompagnato in questi 29 anni: memoria e impegno – ha esordito il sacerdote e attivista fondatore dell’associazione Libera – . Perché non c’è memoria vera se non c’è un impegno nella continuità, nella condivisione, nella corresponsabilità. Dobbiamo raccogliere e custodire le memorie dei vostri cari, sentirli qui dentro, sentire rinascere quelle memorie finite nell’oblio e trasformarle in pungolo, responsabilità”.

Proprio Don Ciotti nei giorni scorsi aveva fatto visita agli studenti del Liceo Classico di Latina per una giornata dedicata ai temi della Legalità. Un’ appuntamento voluto dai ragazzi e dalla scuola anche per ricordare l’impegno su questo fronte dell’ex studente e rappresentante d’istituto Francesco Mansutti, a un anno dalla sua scomparsa. In quell’occasione, la dirigente scolastica Michela Zuccaro aveva preso l’impegno di partecipare con una delegazione di studenti alla manifestazione di oggi.