Terracina, altri due casi di violenze sulle compagne: due uomini ai domiciliari

TERRACINA – Hanno avuto una discussione e lui al culmine del litigio l’ha afferrata per il collo, colpendola con schiaffi e pugni. E’ stato arrestato e posto ai domiciliari un 46enne di Terracina. Dopo i fatti avvenuti il 23 marzo nell’abitazione della coppia, la donna, una quarantenne che conviveva con l’aggressore, era dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del N.O.R. -Aliquota Radiomobile, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Tribunale di Latina.

Ed è stato posto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, un 57 enne di Terracina che, raggiunto da un provvedimento di allontanamento dalla compagna, non ha dato il consenso all’applicazione del braccialetto elettronico. Dopo il suo rifiuto, infatti, a tutela della donna che era finita anche al pronto soccorso per le percosse ricevute, è stata formulata immediata richiesta di aggravamento della misura. Il divieto di avvicinamento si è trasformato così nella misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Latina.