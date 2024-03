Atti vandalici in due scuole di Cori, indagano i carabinieri

CORI – Atti vandalici in due scuole di Cori. Il primo raid nel fine settimana tra il 15 e il 18 marzo quando sono stati lanciati sassi contro la porta-finestra di un’aula di un plesso e il secondo pochi giorni dopo, tra il 20 e 21 marzo, quando sconosciuti si sono intrufolati in un altro plesso rubando le chiavi della palestra e del cancello principale d’ingresso. Sono in corso indagini dei carabinieri della Stazione di Cori per risalire ai responsabili dei danneggiamenti che potrebbero essere gli stessi.