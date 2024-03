Troppo forte  la Juve Stabia, il Latina sconfitto 1-3

LATINA – Troppo forte la Juve Stabia per il Latina che perde con il punteggio di 1-3. Al Francioni nerazzurri subito in difficoltà: le prime due reti sono arrivate nel primo tempo ed entrambe ad opera della punta Adorante, favorito al 12’ da uno svarione del portiere nerazzurro Fasolino e bravo a raddoppiare al 32’ raccogliendo un cross di Piscopo.

Il Latina ha faticato a reagire, ma al 55′ Crecco ha accorciato le distanze. L’ebbrezza di poter riaprire la partita è durata poco però e il match si è chiuso definitivamente all’80’ con la rete di Marco Meli.

I ragazzi di Fontana non sono riusciti a creare pericoli alla difesa dei campani che non a caso è la migliore in assoluto nell’intera serie C e seconda solo a quella dell’Inter in tutti i campionati professionistici italiani.