Trovato il cadavere di un uomo in via Cervone a Latina

LATINA – Il cadavere di un uomo è stato trovato nella tarda mattinata di oggi in un’area incolta lungo viale Cervone, alle spalle delle autolinee. Secondo i rilievi effettuati dai Carabinieri potrebbe trattarsi di un 42enne, tossicodipendente, che da qualche giorno aveva fatto perdere le proprie tracce. A lanciare l’allarme dopo aver trovato il corpo è stato un amico del 42enne che già qualche giorno fa aveva dato l’allarme temendo gli fosse successo qualcosa, non avendo avuto più sue notizie. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi sul luogo del ritrovamento prima di procedere con la rimozione della salma, sottoposta a sequestro per consentire l’autopsia. L’ipotesi più accreditata resta quella dell’overdose.