PRIVERNO – Tutto pronto a Fossanova per la celebrazione solenne del 750° anniversario della morte di san Tommaso d’Aquino, compatrono della Diocesi e patrono della città di Priverno. Alle 18 nell’abbazia cistercense di Fossanova sarà il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, a presiedere la Messa, accolto dal vescovo Mariano Crociata con la sindaca Anna M<aria Bilancia e le altre autorità cittadine e provinciali. La celebrazione in provincia di Latina cade il 7 marzo giorno in cui san Tommaso morì nell’abbazia di Fossanova, mentre nel resto della Chiesa la è fissata al 28 gennaio per ricordare la traslazione delle spoglie del santo d’Aquino, avvenuta nel 1369, verso i conventi domenicani francesi di Tolosa.

Ieri anche la processione con la reliquia del santo aquinate, da piazza Giovanni XXIII alla chiesa di Sant’Antonio abate e da qui a Fossanova, dove alle 20 è stata accolta dal vescovo Crociata.