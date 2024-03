Un anno di amministrazione Rocca, il bilancio del presidente della Regione

LAZIO – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha illustrato il primo anno di lavoro del centrodestra in Regione Lazio. “Abbiamo lavorato a testa bassa” ha garantito l’ex numero uno della Croce Rossa Italiana. Non senza difficoltà e situazioni critiche ancora non risolte. Abbiamo studiato le liste di ogni azienda ospedaliera e sanitarie per capire come intervenire e distribuire risorse per colmare questo gap”, ha affermato il governatore.

MARZO 2023

Accordo con Dia per concessione padiglione Forlanini

È stato firmato l’accordo tra Regione Lazio e la DIA Direzione Investigativa Antimafia concessione a titolo oneroso immobile ex Ospedale Carlo Forlanini Padiglione R. La Dia aveva chiesto alla Regione, il 13 ottobre 2022, la possibilità di ricollocare, all’interno del padiglione dell’ex Forlanini, gli uffici del Centro Operativo di Roma. L’accordo sottoscritto con la Regione rientra nelle opere di intervento di riqualificazione del nosocomio

APRILE 2023

Fondi Piano nazionale complementare (Pnc) interventi programma sicuro verde sociale

È in corso la gestione del programma di interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR (56 interventi per 240 milioni di euro), che vede, allo stato, il perfetto allineamento degli interventi stessi alle scadenze previste dal cronoprogramma procedurale di cui al decreto MEF del 15 luglio 2021. Prossima scadenza procedurale è prevista per il 31 dicembre 2024, raggiungimento del 50% di stato di avanzamento lavori.

In base allo stato di avanzamento dei lavori, costantemente monitorati dalla struttura, al momento sono state erogate ai soggetti attuatori risorse pari a circa 65 milioni di euro e, durante il periodo aprile 2023-febbraio 2024, dieci interventi (dei complessivi 56 finanziati) hanno già ampiamente superato l’obiettivo procedurale del raggiungimento entro il 31 dicembre prossimo del 50% dei lavori, obiettivo posto dal DM MEF del 15 luglio 2021.

Nel corso di questo primo anno di Governo della nuova Giunta sono stati prodotti 61 atti che hanno movimentato risorse finanziarie pari a circa 27 milioni di euro, di cui circa 16 milioni di euro nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di Roma Capitale, circa 3,7 milioni di euro nella provincia di Frosinone, circa 1,8 milioni di euro nella provincia di Latina, circa 4 milioni di euro nella provincia di Rieti e circa 1,7 milioni di euro nella provincia di Viterbo.

Liquidazioni programmi costruttivi in corso

Nell’annualità 2023 si è proceduto alla definizione dei programmi di Edilizia Residenziale Agevolata mediante l’acquisizione della documentazione mancante ai fini di provvedere alle liquidazioni dei contributi pubblici, riconducibili alle diverse procedure selettive di cui alla DGR n. 7271 /94, alla DGR n. 355/04, al DM 2523/01 ed al bando del Piano Nazionale Edilizia Abitativa (PNEA) ex D.P.C.M. 16 luglio 2009.

Tale attività ha consentito la definizione di programmi di edilizia agevolata, l’acquisizione della documentazione prescritta dalle specifiche direttive regionali, nonché di provvedere alla liquidazione di contributi per 82.126,31 euro riferiti ai programmi costruttivi attuati con il bando della DGR n.355/04 per gli interventi realizzati nell’ambito territoriale di Ciampino (Rm) e di Sperlonga (LT).

Tra le diverse cooperative ammesse a finanziamento relative al programma sperimentale ministeriale denominato “20.000 abitazioni in affitto”, di cui al D.M. n. 2523/2001 nell’ultimo trimestre 2023 si è concluso l’iter istruttorio che ha permesso l’erogazione della rata a saldo pari ad 452.962,69 euro a favore di una Cooperativa edilizia per l’intervento di una nuova costruzione sul territorio di Roma Capitale.

In riferimento al Piano Nazionale Edilizia Abitativa nell’annualità 2023 sono stati liquidati € 1.736.627,76 che fanno riferimento alle rate di finanziamento erogate in virtù degli stati di avanzamento lavori degli interventi realizzati nei Comuni di Poli, di Velletri (Rm) e di Ferentino (Fr).

È stato dato inoltre seguito alla liquidazione dell’importo di 21.032,41 euro nell’annualità 2023 dei contributi in conto interessi, a favore degli Istituti di Credito erogatori dei mutui, finalizzato alla agevolazione dell’acquisto di abitazioni di edilizia agevolata a soggetti aventi i requisiti di legge.

Con la Legge n. 10/2004 “contributi in favore di soci di cooperative edilizie in difficolta economica” e successiva DGR n. 1045/04 si sono definiti i criteri e le modalità dell’intervento regionale per il sostegno alle famiglie truffate da cooperative o imprese fantasma. Sulla base delle istanze pervenute, si è provveduto alla liquidazione di € 10.000,00 alla soc. Lazio Innova quale Ente deputato per il rimborso all’utente finale.

Fondi piano nazionale complementare (Pnc) interventi programma sicuro verde sociale

E’ in corso la gestione del programma di interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR (56 interventi per 240 milioni di euro), che vede, allo stato, il perfetto allineamento degli interventi stessi alle scadenze previste dal cronoprogramma procedurale di cui al decreto MEF del 15 luglio 2021. Prossima scadenza procedurale è prevista per il 31 dicembre 2024, raggiungimento del 50% di stato di avanzamento lavori.

In base allo stato di avanzamento dei lavori, costantemente monitorati dalla struttura, al momento sono state erogate ai soggetti attuatori risorse pari a circa 65 milioni di euro e, durante il periodo aprile 2023-febbraio 2024, dieci interventi (dei complessivi 56 finanziati) hanno già ampiamente superato l’obiettivo procedurale del raggiungimento entro il 31 dicembre prossimo del 50% dei lavori, obiettivo posto dal DM MEF del 15 luglio 2021.

Nel corso di questo primo anno di Governo della nuova Giunta sono stati prodotti n. 61 atti che hanno movimentato risorse finanziarie pari a circa 27 milioni di euro, di cui circa 16 milioni di euro nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di Roma Capitale, circa 3,7 milioni di euro nella provincia di Frosinone, circa 1,8 milioni di euro nella provincia di Latina, circa 4 milioni di euro nella provincia di Rieti e circa 1,7 milioni di euro nella provincia di Viterbo.

Risorse finanziarie programmate alle Ater

È in corso una intensa attività di ricognizione delle risorse disponibili ai fini della programmazione di interventi di edilizia residenziale pubblica (nuova costruzione – adeguamenti – manutenzioni straordinarie – riqualificazione). Questa ha prodotto nel corso di questo primo anno di Governo della nuova Giunta la riprogrammazione di risorse e rilocalizzazione di interventi sugli immobili di edilizia residenziale pubblica afferenti alle ATER.

In tal senso:

con DGR 56/2023 è stato riprogrammato ad ATER del comprensorio di Civitavecchia l’importo di 369.647,40 euro per la realizzazione di interventi integrativi sugli immobili ad uso di edilizia residenziale pubblica già acquistati dall’Azienda nel comune di Santa Marinella e per la realizzazione di impianti fotovoltaici negli immobili ERP di proprietà dell’Azienda e localizzati nel comune di Civitavecchia,

con DGR 114/2023 è stato riprogrammato l’importo di 480.000,00 euro all’ATER della provincia di Roma al fine di prevedere interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico su immobili di proprietà dell’Azienda, localizzati nei comuni di Ariccia, Carpineto Romano, Cave, Genzano di Roma e Monte Porzio Catone;

con DGR 129/2023 è stato riprogrammato al comune di Latina l’importo complessivo di € 774.685,35, di cui 161.276,19 euro quale integrazione allo stanziamento del Fondo complementare al PNRR per l’intervento di efficientamento energetico e riqualificazione dell’immobile di ERP di via Epicuro, Latina Scalo e 613.409,16 euro per l’intervento di riqualificazione e efficientamento energetico dell’immobile ERP di via Golfo degli Aranci, 340 – Borgo Grappa, Latina

con DGR 26/2024 è stato riprogrammato l’importo di circa 3 milioni di euro ad ATER del comune di Roma per la riqualificazione dell’intera area circostante le quattro torri di via Santa Rita da Cascia, già oggetto di finanziamento e i cui lavori sono in fase di conclusione.

Sono in fase di predisposizione importanti riprogrammazioni per ATER della provincia di Rieti (per l’importo di oltre 7 milioni di euro) e ATER della provincia di Frosinone (per l’importo di circa 6 milioni di euro).

MAGGIO 2023

Finanziamento per il trasporto pubblico locale a Roma Capitale

La Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera che destina 240 milioni di euro per il tpl della Capitale. soldi che verranno utilizzati in particolare per la Roma-Lido, oggi Metromare sotto gestione (regionale, appunto) di Astral e Cotral.

Pnrr, bonifica del suolo per i comuni

Avviato l’iter per la bonifica del suolo di siti nei comuni di Aprilia, Arpino, Graffignano e Ventotene nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), attraverso un finanziamento di 34 milioni di euro.

Tavolo tecnico consultivo delle Polizie locali

È stato istituito, con un decreto firmato dal Presidente Rocca su proposta dell’assessore Luisa Regimenti, il tavolo tecnico consultivo delle Polizie locali del Lazio composto dai comandanti dei Corpi di Polizia locale di Roma Capitale e dei comuni capoluogo di provincia, dai comandanti dei Corpi di Polizia locale della Città metropolitana di Roma capitale e delle Polizie Provinciali e da cinque rappresentanti di polizia locale di altri comuni, di cui due da comuni sotto i cinquemila abitanti (Anguillara, Sora, Gaeta, Bagnoregio, Ponza). Il tavolo è previsto dall’articolo 6 comma 1 della legge regionale 1 del 2005. Il tavolo fornisce supporto alla Regione formulando proposte e prestando consulenza relative allo svolgimento delle funzioni regionali in materia di polizia locale e si occupa di programmi relativi alla formazione degli operatori delle polizie locali. Il tavolo non veniva convocato da diversi anni .

PSR Lazio 2014-2022 – Aiuti all’avviamento aziendale per giovani agricoltori e all’ammodernamento delle aziende agricole

Con una spesa di circa 20 milioni di euro a favore delle aziende agricole del territorio, è stato approvato lo scorrimento di due graduatorie.

Il primo scorrimento di graduatoria riguarda la misura a sostegno dei giovani agricoltori e l’avvio di nuove start up in campo agricolo. In relazione al bando approvato nel 2019, tutte le domande ritenute ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, sono state finanziate. Nello specifico sono stati ammessi a finanziamento 130 giovani agricoltori sul territorio regionale con una spesa complessiva ammessa pari a 9,1 mln. Il dettaglio per provincia è riportato sotto.

provincia n. start up giovani agricoltori finanziate Spesa ammessa a finanziamento per PR ROMA 44 3.080.000,00 € VITERBO 20 1.400.000,00 € RIETI 5 350.000,00 € FROSINONE 23 1.610.000,00 € LATINA 38 2.660.000,00 € TOTALE 130 9.100.000,00 €

Il secondo scorrimento riguarda i fondi previsti nel Piano di Sviluppo Rurale 2014/2022 per il sostegno all’ammodernamento delle aziende agricole, ovvero all’ammodernamento delle strutture o all’acquisto di dotazioni aziendali come macchine e attrezzature. Grazie allo scorrimento della graduatoria inizialmente approvata nel 2019, 78 aziende agricole, distribuite nel territorio come da tabella sotto, potranno beneficiare di un contributo totale pari a 9,9 milioni di euro, per un investimento complessivo sostenuto dalle aziende di 19,8 milioni di euro:

provincia n. aziende ammesse a finanziamento per scorrimento graduatoria ROMA 16 VITERBO 22 RIETI _ FROSINONE 16 LATINA 24 TOTALE 78

Innovazione in agricoltura

Approvata anche una determina relativa alla Misura 16.2 del Piano di Sviluppo Rurale con uno stanziamento di oltre 5 milioni di euro per il finanziamento di 39 progetti per l’implementazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie già attive ma ancora non testate, adattate e presenti nel contesto regionale.

Il finanziamento di questo primo gruppo di progetti innovativi è il risultato di una operazione di overbooking finanziario in attuazione della quale sono stati finanziati tutti i progetti valutati positivamente e ritenuti ammissibili al contributo pubblico, senza che sia necessario ricorrere alla predisposizione di graduatorie di ammissibilità con un significativo impulso all’accelerazione delle procedure per l’autorizzazione al finanziamento.

I progetti sono così ripartiti su base territoriale:

provincia di Frosinone: 6 progetti per un importo 1.085.277,6 euro

provincia di Latina: 12 progetti per un importo di 2.053.736,07 euro

provincia di Rieti: 7 progetti per un importo di 1.386.173,48 euro

provincia di Roma: 1 progetto per un importo di 94.279,62 euro

provincia di Viterbo: 13 progetti per un importo di 2.511.613,55 euro

Prevenzione sul rischio del Disturbo del Gioco d’azzardo (DGA) nei centri anziani laziali

Destinati 550.000 euro da ripartire tra i distretti sociosanitari/Municipi di Roma Capitale al fine di diffondere, migliorare e promuovere una cultura di attenzione in favore della popolazione anziana residente sul territorio della Regione Lazio, per meglio rispondere ai bisogni e alla presa in carico del disagio psicologico connesso al DGA. Approvato, inoltre, uno schema di Protocollo di Intesa tra la Regione e l’ordine degli Psicologi del Lazio, sottoscritto il 20 giugno 2023, finalizzato ad attivare una collaborazione nella progettazione e realizzazione di interventi mirati, nell’ambito della più generale programmazione regionale di prevenzione e contrasto al DGA e, in particolare, per realizzare interventi congiunti di formazione e sensibilizzazione presso i centri anziani del Lazio sui rischi psicosociali connessi al DGA.

GIUGNO 2023

Inaugurazione Stazione Val D’Ala

L’intervento rientra nella programmazione condivisa tra Regione Lazio e RFI nell’ambito dell’Accordo Quadro Servizi Ferroviari. La riapertura della stazione di Val D’Ala rafforza i collegamenti regionali con Tivoli e Avezzano e quelli con la stazione Tiburtina. Il quadrante interessato, zona Montesacro-Conca D’Oro, potrà così contare nuovamente su uno snodo cruciale per muoversi dentro e fuori il territorio laziale

Approvazione piano delle coste della Regione Lazio Università degli Studi Roma Tre

La Regione Lazio, con Deliberazione Giunta n. 446 del 02/08/2023, ha approvato gli esiti del progetto di ricerca redatto dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi “Roma Tre” nell’ambito dell’Accordo di cooperazione istituzionale “Analisi di supporto al Piano della Costa della Regione Lazio”. Il progetto rappresenta un supporto concreto e conoscitivo degli interventi di protezione costiera della Regione Lazio. Il progetto evidenzia la presenza di diversi tratti del litorale laziale in condizioni di elevata vulnerabilità ed interessati da intensi e persistenti fenomeni di erosione costiera, che pregiudicano la stabilità e funzionalità delle infrastrutture, delle attività turistiche e degli ambiti naturali ad elevata valenza ambientale. Con la medesima deliberazione sono stati altresì impegnati i primi fondi che consentiranno di avviare l’attuazione del piano degli interventi e sono attualmente in via di perfezionamento le procedure per l’utilizzo di ulteriori risorse comunitarie di cui al POR – FESR 2021-2027.

Sostegno allo spettacolo dal vivo

La Giunta regionale del Lazio approva il Programma Operativo Annuale degli interventi 2023 in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale, stanziando 10 milioni e 949 mila euro per sostenere il tessuto culturale del Lazio, degli Enti accreditati. I finanziamenti sono i seguenti: 2.490.000 euro per Lazio Innova spa; 980.000 euro per l’Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio; 1.190.000 euro per la Fondazione “Musica per Roma”; 300.000 euro per la Fondazione Romaeuropa; 2.380.000 euro per la Fondazione Accademia Nazionale S. Cecilia; 1.190.000 euro per la Fondazione Teatro di Roma, come Trasferimenti correnti, più un altro milione previsto per la partecipazione al patrimonio della Fondazione; 500.000 euro per la realizzazione dello spettacolo dal vivo presso il polo culturale multidisciplinare Spazio Rossellini; 769.600 euro per altre istituzioni sociali private.

LUGLIO 2023

Ripristino funzionale della banchina e dei muraglioni nel tratto del fiume Tevere compreso da Ponte Testaccio e Ponte Sublicio

Completati i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della banchina in sx idraulica del fiume Tevere tra Ponte Sublicio a Ponte Testaccio. L’intervento riguarda un tratto di circa 2 km, che versava in uno stato di abbandono e con alcuni manufatti abusivi sulle scarpate arginali che sono stati rimossi con il supporto della polizia locale di Roma Capitale e della Polizia idraulica della Regione Lazio. È stato eseguito inoltre lo sfalcio della vegetazione infestante lungo le aree oggetto dell’intervento e di quelle limitrofe, con il trasporto in discarica dei rifiuti depositati negli anni sulla banchina. Per i lavori sono stati stanziati 500mila euro.

Manutenzione straordinaria per assicurare la funzionalità delle opere idrauliche del fiume Tevere nel tratto compreso tra Castel Giubileo e Ponte Mezzocamino

La Giunta regionale ha stanziato oltre due milioni di euro che rientrano tra le attività previste dall’Accordo quadro relativo alla manutenzione straordinaria dell’alveo e delle banchine del tratto urbano del Tevere nel Comune di Roma Capitale di competenza della Regione Lazio, tra Castel Giubileo e Ponte Mezzocammino, per uno sviluppo complessivo di circa 25 km.

Stanziati 600 mila euro a sostegno dei comuni lacustri

La Giunta della Regione Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha stanziato 600mila euro da destinare ai Comuni che si affacciano sui laghi laziali. I fondi serviranno agli enti per ampliare l’offerta turistica, aumentando le potenzialità ricettive delle spiagge e dei litorali balneabili per l’annualità 2023.

I fondi serviranno per ampliare l’offerta turistica e saranno erogati a favore dei Comuni interessati all’iniziativa, sulla base dei criteri di proporzionalità della popolazione residente e all’estensione lineare complessiva degli arenili destinati alla balneazione

Protocollo di Intesa RL – Roma Capitale per il completamento delle opere di urbanizzazione nei Piani di Zona del II Peep di Roma Capitale

Al fine di completare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei Piani di Zona ricompresi del II Peep di Roma Capitale è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra le due Amministrazioni: Regione Lazio e Roma Capitale. In forza degli impegni assunti con il Protocollo, la Regione ha individuato la soc. Astral S.p.A. quale soggetto attuatore per la progettazione e realizzazione degli interventi di urbanizzazione nei Piani di Zona del II PEEP.

In funzione degli intervenuti finanziamenti a valere sul fondo MEF (art. 1, comma 134, legge n. 145/2018) e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021- 2027, nel corso del 2023 sono stati adottati a favore di Astral S.p.A. i provvedimenti amministrativi di impegno per complessivi € 23.273.504.

Progetto Ossigeno

Nell’ambito del Progetto Ossigeno – nato per contrastare i cambiamenti climatici attraverso la messa a dimora di alberi e arbusti di origine prevalentemente autoctona, nelle aree urbane e periurbane – sono stati approvati 5 avvisi di manifestazione di interesse rivolte alle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma Capitale e Roma Città Metropolitana (la provincia di Viterbo ha già esaurito il budget) per la raccolta delle nuove proposte, per un importo complessivo disponibile di oltre 4 milioni di euro.

AGOSTO 2023

Fondo per il Sistema integrato di educazione dalla nascita a 6 anni

Sono state riprogrammate le economie della seconda quota di finanziamento per l’annualità 2021 del “Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, pari a 450.000 euro. In particolare, la Regione, al fine di incentivare e agevolare l’inclusione delle bambine e dei bambini disabili nei servizi educativi, ha avviato in tutti i Comuni del Lazio, nei Municipi di Roma Capitale e nelle ASP titolari di servizi educativi un censimento statistico delle bambine e dei bambini 0-2 anni con disabilità (sensoriale, motoria ed intellettiva relazionale). È stato, pertanto, assegnato un contributo a favore dei 22 Comuni del Lazio che hanno dichiarato la presenza di bambini con disabilità iscritti presso i nidi comunali accreditati.

La Direzione competente in materia di formazione, con la Direzione per l’Inclusione sociale, ha adottato, nel corso del 2023, la quarta edizione dell’avviso pubblico volto all’erogazione di Buoni servizio finalizzati al pagamento delle rette dei servizi educativi nel territorio della Regione Lazio, del valore massimo di 400 euro mensili, finalizzati all’abbattimento dei costi di frequenza per l’accoglienza dei bambini (3-36 mesi) presso i servizi educativi accreditati o accreditandi nel territorio della Regione Lazio, per l’anno educativo 2023-2024, con una dotazione finanziaria pari a 11 milioni di euro.

Approvazione del Quadro delle risorse regionali finalizzate alla realizzazione degli interventi di carattere sociale relativi agli esercizi finanziari 2023-2024 per complessivi 86.202.488 euro nell’esercizio finanziario 2023 e 16.821.000 euro nell’esercizio finanziario 2024

SETTEMBRE 2023

Intervento di rimozione di tronchi e materiali lignei nell’alveo del fiume Tevere tra Castel Giubileo e Ponte Flaminio

Iniziati i lavori di bonifica del fondale del fiume nel tratto compreso tra Castel Giubileo e Ponte Flaminio. In particolare, sono stati rimossi tronchi e rami che negli anni si erano arenati creando pericolo alla navigazione e ai centri sportivi che utilizzano questo tratto di Tevere come area di allenamento per i canottieri.

Internazionalizzazione

La Regione Lazio ha approvato il Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione delle PMI per l’anno 2023, ha stabilito i criteri e le modalità per l’attuazione delle attività di internazionalizzazione individuate dal Programma. Le risorse finanziarie per l’attuazione del suddetto programma ammontano a 7.800.000,00 euro ulteriori rispetto alle risorse già stanziate, pari a 2.000.000,00 euro destinate esclusivamente a fiere e manifestazioni in convenzione con Camera di Commercio di Roma

OTTOBRE 2023

Hydrogen Valley

In seguito alla pubblicazione dell’avviso per il finanziamento delle cosiddette “Hydrogen Valleys” – distretti dell’idrogeno – sono stati finanziati i due primi progetti per la realizzazione delle “Hydrogen Valley”.

Con Determinazione n. G13426 del 11/10/2023 (BURL 83-2023) è stato emanato l’atto di concessione delle agevolazioni richieste per il primo beneficiario e a breve sarà emanato l’atto di concessione per il secondo. Grazie a tale atto i beneficiari possono richiedere al MASE un’anticipazione del 10% delle spese. Il termine per il completamento dei progetti è fissato inderogabilmente a giugno 2026. I due progetti beneficiari sono: “H2-Civitavecchia”, con un finanziamento di oltre 7 milioni di euro e di “Helios” per l’area di Patrica (FR), con un finanziamento di oltre 9 milioni. La loro realizzazione permetterà la nascita delle prime due Hydrogen Valleys del Lazio.

Pulizia e sistemazione delle banchine e specchi acquei portuali (Ancora in corso)

L.R. n. 72 del 29.11.1984 e L.R. 22 maggio 1997, n. 12 art. 35 – Porti di Anzio, Formia, Terracina e Ventotene. “ Lavori di pulizia e sistemazione delle banchine, piazzali, opere praticabili e specchi acquei portuali nonché manutenzione dell’impianto elettrico portuale e relativa spesa di fornitura di energia elettrica per l’anno 2023″

Si tratta di un contributo che la Regione, ai sensi della L.R. 22 maggio 1997, n. 12 art. 35, assegna annualmente ai Porti di Anzio, Formia, Terracina e Ventotene per lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria degli ambiti portuali.

Per l’esercizio finanziario 2023, con le Det. n. G14444 del 31/10/2023 e n. G16624 del 11/12/2023, sono stati assegnati contributi per un importo complessivo di 400.000 euro così ripartiti:

Anzio, 59.500 euro

Formia, 108.000 euro

Terracina, 75.000 euro

Ventotene, 157.500 euro

Ampliamento rete regionale Centri per la Famiglia

1.543.675 euro impiegati per l’ampliamento della Rete Regionale dei Centri per la famiglia. Sono stati ammessi a finanziamento nuovi 12 Centri per la famiglia, in particolare: 4 Centri nel territorio di Roma Capitale, 4 Centri nel territorio della Città Metropolitana di Roma e 4 Centri nelle altre Province del Lazio (2 nella Provincia di Latina, 1 nella Provincia di Rieti e 1 nella Provincia di Frosinone).

Schema di intesa fra Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma capitale e Libera Università Internazionale degli Studi sociali “Guido Carli”

La DGR ha approvato lo schema di intesa tra Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma capitale e Libera Università Internazionale degli Studi sociali “Guido Carli”, ai sensi dell’articolo 49, comma 5.

Il compendio immobiliare interessato dall’intervento è costituito da 4 lotti tra loro confinanti, ubicati in Via Panama, adiacente la sede centrale della LUISS di Viale Romani 32, in stato di abbandono ove attualmente insiste uno scavo a sezione aperta con muro di contenimento in cemento armato, il tutto ricoperto da bassa vegetazione.

La Libera Università Internazionale degli Studi sociali “Guido Carli” (LUISS) ha promosso la realizzazione di un intervento volto a completare la dotazione di attrezzature a disposizione degli studenti universitari con spazi sportivi polifunzionali e parcheggi che consente di perseguire i seguenti obiettivi strategici: dotarsi di strutture sportive che consentano di adeguare la propria offerta formativa agli standard delle università europee ed internazionali e realizzare due spazi pubblici destinati rispettivamente a parcheggio a rotazione ed a parco urbano attrezzato a disposizione della cittadinanza, con manutenzione interamente a carico di LUISS.

L’area interessata dall’intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della parte terza del d.lgs. 42/2004, e pertanto per essa si applica la disciplina di tutela prevista dal PTPR. Il PTPR classifica l’area di intervento come “Parchi, ville e giardini storici” secondo la disciplina dell’articolo 31 delle norme tecniche di attuazione del Piano, la quale rimanda alle disposizioni di cui all’articolo 49 delle medesime norme, che al comma 3 ammette “esclusivamente interventi di conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria – con esclusione della totale demolizione con o senza ricostruzione – ed il restauro”.

Tuttavia il comma 5 del medesimo articolo 49 del PTPR prevede che “interventi diversi da quelli di cui al comma 3 possono essere effettuati esclusivamente con progetti concordati d’intesa fra Comune, Regione e Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo” e che “la Regione aderisce all’intesa tramite deliberazione di Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente, il Comune tramite deliberazione di Consiglio comunale; l’intesa deve sottendere finalità pubbliche e/o di interesse pubblico e non ha efficacia urbanistica”.

Tevere, al via lavori per le banchine tra Ponte Risorgimento e Duca D’Aosta

Lo stanziamento per l’intervento di bonifica e pulizia e messa in sicurezza del tratto della banchina compreso tra Ponte Risorgimento e Ponte Duca D’Aosta ammonta a 100mila euro, mentre per la successiva fase di ripavimentazione e valorizzazione dell’area sono previsti 500mila euro. La dotazione finanziaria rientra nell’investimento della Regione Lazio di oltre 15 milioni di euro per il “Programma di interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025” dedicati al Tevere, finalizzati alla manutenzione e alla sistemazione del fiume e delle relative opere idrauliche all’interno del centro urbano di Roma.

Festa del cinema di Roma 2023

La Regione Lazio ha partecipato alla Festa del Cinema con attività istituzionali, in qualità di socio fondatore, durante tutte le 10 giornate tra presentazione e incontri con le categorie. Inoltre, ha curato iniziative per promuovere le attività in favore del settore e dare visibilità ai territori del Lazio, attraverso una call che ha consentito alle associazioni e soggetti vari di presentare i territori.

All’inaugurazione dello Spazio con il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, erano presenti il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, Lorenza Lei Responsabile Cinema e Audiovisivo Regione Lazio e Federico Mollicone membro Camera dei deputati presidente della Commissione Cultura.

Nel corso della manifestazione la Regione Lazio ha consegnato il premio “Lazio Terra di Cinema”, destinato alle personalità che si sono contraddistinte nel mondo del cinema e dell’audiovisivo, all’attrice Juliette Binoche.

NOVEMBRE 2023

Proposta di deliberazione consiliare concernente “Approvazione del Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale” Deliberazione Consiliare n. 757 del 24/11/2023 (IN CORSO)

Si tratta della fase di “approvazione del Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale” a seguito della conclusione delle fasi procedurali inerenti alla Valutazione Ambientale Strategica (art. 11 d. lgs n. 152/2006), iter durato quasi 4 anni, che si è concluso con l’acquisizione del Parere Motivato di VAS (art.15 d.lgs. n.152/2006”.

La suddetta Delibera è in esame del Consiglio per l’approvazione definitiva del Piano.

Il Piano in oggetto disegna una strategia per il rilancio del settore portuale e logistico da perseguire attraverso il valore aggiunto che il “Sistema Mare” può garantire in termini quantitativi di aumento dei traffici e individua azioni a carattere regionale che contribuiranno a far recuperare competitività all’economia del sistema mare in termini di produttività ed efficienza. La Regione Lazio ha pianificato in maniera sostenibile lo sviluppo delle strutture regionali rivolte alla nautica da diporto, tenendo in debita considerazione anche i vari settori collaterali coinvolti, come, ad esempio, la pesca, il turismo, la cantieristica.

I siti individuati per le nuove strutture sono 7, ubicati in 7 diversi comuni costieri:

1) Montalto di Castro;

2) Tarquinia;

3) Ladispoli;

4) Latina (Rio Martino);

5) Terracina;

6) Formia;

7) Ponza

L’approvazione del piano dei porti regionale, si confida, sarà uno dei volani di sviluppo del territorio costiero laziale nei prossimi anni e di tutta la filiera della nautica minore.

Iniziative per il reinserimento dei detenuti

Stanziati oltre 290mila euro per iniziative di inclusione sociale, reinserimento e promozione del diritto allo studio delle persone detenute.

Nello specifico, 230mila euro saranno destinati al sostegno alla genitorialità ed alla conservazione e miglioramento della vita affettiva e relazionale, al sostegno al benessere psicofisico, al sostegno alle forme di espressività, creatività e riflessione. Le risorse saranno messe a bando attraverso un Avviso pubblico, destinato alle associazioni del Terzo settore, con la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei finanziamenti e di valutazione degli interventi proposti.

Le restanti risorse sono destinate alle Università che hanno sottoscritto il Protocollo di intesa con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio ed il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, al fine di garantire il diritto allo studio della popolazione detenuta nella regione Lazio.

Questa la suddivisione delle risorse tra le Università: Università Roma Tre 21.600 euro; Università Tor Vergata 18.993 euro; Università di Cassino 10.133 euro; Università Sapienza 8.000 euro e Università della Tuscia 1.334 euro.

Nel Bilancio 2024-2026 sono destinati 500mila euro ai progetti di reinserimento sociale dei detenuti.

Il 29 febbraio 2024 è stato un tavolo interassessorile per pianificare gli interventi a sostegno delle condizioni della popolazione detenuta.

DICEMBRE 2023

Fondi per trasporto pubblico di Roma Capitale: 7 milioni per scongiurare l’aumento del bit

Grazie all’emendamento 17 bis sulla legge regionale numero 34, aggiunto in sede di votazione per volontà dell’assessore alla mobilità, Fabrizio Ghera, è stato approvato lo stanziamento di 8,8 milioni di euro che “vanno a incrementare il concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinato a Roma capitale, allo scopo di compensare un recentissimo adeguamento tariffario”.

Ztl Fascia Verde Roma

La Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera che ratifica lo schema di Accordo Integrativo per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria, che verrà sottoscritto tra il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il presidente della Regione Lazio.

La somma per il finanziamento integrativo da parte del Mase a favore della Regione Lazio ammonta a 25 milioni di euro e dovrà servire a realizzare provvedimenti volti all’abbassamento dei valori degli inquinanti nell’agglomerato urbano di Roma e nella Valle del Sacco, dove, come è noto, si registrano sforamenti dei livelli di polveri sottili e biossido di azoto. Approvati i provvedimenti attuativi del Comune dopo interlocuzione e collaborazione istituzionale nel rispetto dei bisogni dei cittadini e dell’ambiente. La decisione sui varchi nella città di Roma è stata rimandata.

Fondi per il restyling delle stazioni della Roma lido e Roma Viterbo, incremento della sorveglianza e delle pulizie 4,1 milioni di euro

Con due delibere di giunta, l’amministrazione regionale, guidata da Francesco Rocca, ha stanziato più di quattro milioni di euro per rendere le stazioni vigilate, più sicure e per rimodernare le linee ferrovie della Roma-Lido e Roma-Viterbo.

In questo quadro è previsto l’investimento di circa 3,3 milioni di euro per Astral per riqualificare, ad esempio, le stazioni di Acilia, con il rifacimento delle pavimentazioni della banchina, delle coperture di tutti i fabbricati e la riqualificazione completa della stazione e dei rivestimenti), Lido Centro (con una riqualificazione dell’atrio e dell’ingresso) e Vitinia.

Lavori di risagomatura scogliere – completamento manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro

Iniziati i lavori di ripristino e risagomatura per rendere di nuovo efficienti la barriera sommersa e le scogliere di protezione davanti al tratto di litorale di Ostia Centro, per uno sviluppo di circa 2,5 km, dal Canale dei Pescatori al Pontile di Ostia. Per l’intervento sono stati stanziati 2,5 milioni di euro e, in questa prima fase dei lavori, si stanno realizzando le piste di cantiere per l’accesso alle scogliere che si trovano a circa cento metri dalla riva nel tratto compreso dal Canale dei Pescatori fino al Pontile di Ostia. Successivamente si passerà al salpamento degli scogli che si trovano al di fuori della sagoma progettuale per poi mettere in mare una serie di massi naturali da 1.000 kg e 3.000 kg, necessari per ripristinare lo stato originario della barriera sommersa e delle scogliere di protezione

Riconoscimento della Protezione internazionale di Roma e relative sezioni per l’emersione e l’identificazione delle vittime di tratta

Per attivare una collaborazione, nell’ambito delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, per l’emersione e l’identificazione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento tra i richiedenti protezione internazionale, assicurando, altresì, alle vittime assistenza e tutela, attraverso l’inclusione in progetti di protezione e reinserimento sociale adeguati alle specifiche situazioni, è stato approvato, con DGR 858/2023, un Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma con le relative sezioni, di durata triennale.

La Regione Lazio assicurerà la presenza di operatori qualificati presso ciascun collegio della Commissione Territoriale di Roma.

SIGAE

A seguito del completamento del nuovo Sistema Informativo Territoriale per la Gestione degli Abusi Edilizi (SIGAE), si è tenuto il primo di una serie di incontri formativi con le Amministrazioni Comunali per l’utilizzo del sistema. Il primo incontro ha coinvolto i Municipi di Roma Capitale; i prossimi incontri saranno rivolti a gruppi di comuni suddivisi su base provinciale.

Assegnazione Contributi su richieste dei Comuni (In corso)

Nell’annualità 2023 si è proceduto all’assegnazione dei seguenti contributi, su richiesta dei Comuni:

Assegnazione di un contributo regionale a favore del comune di Anzio per la “programmazione delle attività attinenti alla manutenzione degli ambiti portuali e dei fondali del bacino portuale di Anzio” – Impegno dell’importo di 250.000 euro.

Sono già state avviate dalle Regione Lazio le procedure per la liquidazione del 20% del contributo al fine di consentire l’avvio delle attività che dovrebbero concludersi entro l’anno 2024.

Assegnazione di un contributo regionale a favore del comune di Terracina per l’elaborazione dello “studio di fattibilità tecnico-economica finalizzato alla realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie alla risoluzione dei problemi di manutenzione dei fondali marittimi portuali soggetti ad insabbiamento e garantire la sicurezza del porto di Terracina” – Impegno dell’importo di 100.000 euro.

FEBBRAIO 2024

Al via prima fase bonifica della discarica di Lunghezza

È partita la prima fase della bonifica della discarica di Lunghezza, a sud est di Roma. Il sito, in cui sono stoccati anche rifiuti tossici, attende gli interventi di ripristino ambientale da circa 30 anni. La prima parte dei lavori durerà alcuni mesi. Si tratta lavori finanziati con una parte dei 3 milioni di euro messi a bilancio dalla Regione Lazio. La seconda fase, per cui sarà indetta la gara a breve con l’obiettivo di aggiudicarla entro l’anno, partirà quindi tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. La prima parte della bonifica prevede la rimozione dei rifiuti speciali e tossici, il loro stoccaggio in siti deputati.

Avvio del dibattito pubblico per la progettazione del nuovo asse Orte-Civitavecchia

È in corso il dibattito pubblico per la progettazione del nuovo asse stradale Orte-Civitavecchia, tratto Montorio Romano – Civitavecchia. Per il tratto Viterbo-Montorio Romano è stata espletata la Gara sul Progetto di fattibilità tecnico economico e sono iniziati gli scavi archeologici propedeutici all’inizio lavori

Oltre all’adozione del PAT 2024-2026 di Astral SpA si sta concludendo la definizione del modello per il monitoraggio delle opere d’arte presenti sulla Rete Viaria Regionale (MLAZIO);

MARZO 2024

Maratona di Roma

Stanziati 350mila euro per le attività propedeutiche

LUGLIO 2024

Europei di Atletica leggera

Stanziati 500mila euro per le attività propedeutiche in vista della realizzazione dei Campionati Europei di Atletica Leggera che si terranno a Roma nel 2024.

Rally Roma Capitale

Stanziati 600mila per la promozione dell’evento