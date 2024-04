25 aprile, ecco tutti gli appuntamenti in programma in provincia di Latina

LATINA – Oggi si svolgeranno a Latina le celebrazioni dell’anniversario della liberazione d’Italia. Quest’anno, a causa dell’inagibilità del Parco ”Falcone Borsellino”, la manifestazione celebrativa, coordinata dalla Prefettura in collaborazione con il Comune e i Comandi Territoriali delle Forze Armate, avrà luogo a Borgo San Michele, alle 10.30, e vedrà il coinvolgimento delle autorità militari, civili e religiose della provincia. Il Programma prevede la deposizione della Corona commemorativa presso il monumento ai Caduti, sito in Largo Fabiano, e la lettura dei messaggi rivolti alla cittadinanza da parte del Presidente dell’Anpi, del Sindaco Matilde Celentano e del Prefetto Maurizio Falco.

Ma l’Anpi festeggia anche con altri appuntamenti. A Terracina doppio appuntamento alle 9.45 in piazza XXIV maggio a Borgo Hermada e alle 10:45 in largo Iannacci e in piazza Garibaldi con letture e giochi.

A Minturno nella villa comunale alle 10:30 è prevista la commemorazione dei 19 partigiani caduti nella liberazione dal nazismo, mentre la sezione di Gaeta celebra la giornata con un incontro alle 11 nel palazzo comunale dedicato alle donne della resistenza. A Sezze, alle 11:30 presso il monumento dei martiri ci saranno letture, riflessioni e canti, a Pontinia un corteo partirà alle 10:30 dal Comune per un incontro al murales dell’Anpi. A Fondi pedalata in città, ad Aprilia incontro in piazza Roma alle 9:30.