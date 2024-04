A Fossanova dove per tre giorni si lavora con le mani per sospendere la mente

FOSSANOVA – Torna a Fossanova, Camere d’aria Il sentiero dei sogni, che per tre giornate, il 26-27 e 28 aprile, porterà nel borgo l’artigianato artistico con mostre, dimostrazioni e laboratori per cimentarsi in prima persona. La manifestazione avrà poi un secondo tempo a ottobre, quando sarà inaugurato anche un nuovo spazio.

“L’idea è quella di lavorare con le mani per sospendere la mente“, invita Domitilla Verga che dopo essere cresciuta a Fossanova coltiva il desiderio di vedere il borgo tornare a vivere di vita propria e ha ideato la manifestazione che giunge quest’anno alla sua 3° edizione. “Il primo appuntamento sarà quello di fine aprile dedicato all’ artigianato, il secondo dal 18 al 20 ottobre ottobre sarà invece dedicato all’arte contemporanea per ricordare mia madre, Emanuela Di Stefano che tanto ha fatto per Fossanova”.

I laboratori si svolgeranno in Foresteria con corsi ed esposizioni di artigianato, pasticceria, lavorazione dei fiori, ma ci saranno anche coltivatori e il mercato con produzioni agricole d’eccellenza. “Un percorso immersivo, artistico, botanico e storico che avvolgerà in un unico respiro di leggerezza l’arte dell’apprendere con le mani”, aggiunge la padrona di casa. I banchi di esposizione apriranno alle 16 di venerdì 26 aprile, poi alle 19,30 l’inaugurazione ufficiale della manifestazione con un concerto e la cena.

Gli spunti sono tantissimi, dalla cianotipia, al cucito, dalle composizioni con i fiori, all’arte giapponese di riparare con l’oro la ceramica, pittura, e un approfondimento sugli oli essenziali solo per citare alcuni appuntamenti del denso programma che attende i visitatori (sono aperte le prenotazioni per prendere parte ai laboratori). “Tutti i laboratori sono un avvicinamento alla conoscenza delle lavorazioni e i materiali sono inclusi nelle attività”. Per i più piccoli invece il Museo Medievale di Fossanova organizza in contemporanea corsi di gioiello e miniatura.

“Questa edizione di Camere D’Aria e poi l’appuntamento a ottobre, per inaugurare una nuova casa anche sede di eventi e che sarà un percorso di arte contemporanea, libri e mobilio vintage, sono per me occasioni per rincorrere i miei sogni: qualificare sempre più Fossanova, per restituirle con gratitudine la bellezza ricevuta, contribuire a risvegliare in molti la voglia di abitare il borgo e lavorare con le mani in questo luogo non luogo, sospeso nel tempo. Un ringraziamento speciale a mia madre che mi ha che sempre incoraggiato ad andare contro corrente e agli artigiani e agli artisti che animano Camere D’Aria con il loro respiro”, conclude Domitilla Verga.

I LABORATORI –

CIANOTIPIA( la stampa fotografica che diventa pittura con il blu di Prussia )

CERAMICA AL TORNIO RAKU E KINTSUGI( l’arte giapponese di riparare con l’oro la ceramica rotta)

COLLAGE e ACCHIAPPASOGNI

GIOIELLO

IL TEATRINO

PITTURA AD ACQUERELLO

COMPOSIZIONE DEI FIORI

CUCITO nell’ arte di fare borse e cappelli .

IN CUCINA:

CORSI e DIMOSTRAZIONI DI ALTA PASTICCERIA, CON LA PASTICCERIA PRIVILEGE E PAGINA DI ZUCCHERO: i dolci al cucchiaio e la pasta di zucchero.

I BANCHI DELL’OLIO E DEL VINO con DEGUSTAZIONI SULL’OLIO E CORSO SUL VINO a cura di AZIENDA AGRIALBATERRA – AZ.VIN.PLA – AZIENDA MONTECORVINO

Si consiglia la prenotazione al 3498047398 o info@fossanova.it