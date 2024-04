A Sezze nasce il progetto Linfa

SEZZE – La Cooperativa Sociale Progetto 2000, in partenariato con le Associazioni di Promozione Sociale che gestiscono i Centri Anziani di Sezze, quello di via Puglie a Sezze Scalo e il Centro “U.Calabresi”, con il supporto istituzionale del Comune di Sezze, ha presentato un progetto all’Avviso Regionale INSIEME PER FARE. Il progetto presentato con il nome di LINFA – Legami INterpersonali per un Futuro Attivo è finalizzato a promuovere l’invecchiamento attivo, migliorare la qualità della vita degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella comunità.

È previsto il coinvolgimento di 30 anziani che beneficeranno anche di assistenza domiciliare; tutti gli anziani saranno coinvolti nelle attività inclusive di integrazione e socializzazione realizzate nei due centri anziani. In particolare, si prevede di organizzare incontri calendarizzati mensilmente su temi quali promozione di stili di vita sani, informazione e descrizione di piani alimentari efficaci; lezioni di canto e costituzione di un coro di anziani. Le attività canore seguiranno un approccio che non sarà solo ludico e artistico, ma che affronterà fondamentali aspetti del benessere psico-fisico degli anziani; sessioni di cura presso le Terme di Pompeo di Ferentino (FR) per le problematiche respiratorie; attività di lettura di libri in gruppo dedicato agli anziani. Un progetto di lettura per gli anziani può avere un impatto significativo sulla loro qualità della vita.

Tutte le attività rappresenteranno anche delle occasioni di incontro per migliorare la socializzazione, la partecipazione e l’integrazione sociale degli anziani coinvolti e delle loro famiglie, agevolare la loro autonomia e il loro benessere fisico, mentale, sociale. “Questo progetto nasce dalla stretta collaborazione tra i Servizi Sociali e il settore Sviluppo Locale del Comune di Sezze – afferma l’Assessore Cappuccilli – in quanto il progetto, se risultasse approvato, riuscirebbe a coprire, grazie al finanziamento regionale, bisogni di intervento presso i centri anziani che non avremmo potuto soddisfare altrimenti”. “Inoltre – dichiara l’Assessore Fernandez – il progetto sarà realizzato e supportato da un partenariato che nasce dagli sforzi di collaborazione pubblico privata che il Settore Sviluppo Locale del Comune sta’ portando avanti con progetti importanti come il Centro di Aggregazione Giovanile, di prossima apertura, e il Comitato Locale per l’Occupazione “Il Cibo nella Terra del Mito”, di prossima costituzione. A questo partenariato allargato adesso si aggiungono anche le associazioni che gestiscono i centri anziani. Si tratta già di un primo bel traguardo”.