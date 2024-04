A Terracina la prima edizione del Festival delle Arti Performative “Regina Theatri”

TERRACINA – Il Teatro celebra l’Appia a Terracina con la prima edizione del Festival delle Arti Performative “Regina Theatri”, che prenderà il via sabato 27 aprile.

Il progetto, ideato ed elaborato da Gemma Marigliani, nasce come luogo fisico e virtuale di promozione e sensibilizzazione del patrimonio culturale e artistico lungo il percorso della Via Appia e, in particolare, nella città di Terracina che accoglie un importante tratto della Regina Viarum, dove insistono siti archeologici unici nel loro genere, tra tutti lo spettacolare Teatro Romano del I secolo A.C. di recente inaugurato.

Il programma si articolerà in 10 eventi che si svolgeranno nei luoghi più rappresentativi del centro storico e che vedranno coinvolti operatori culturali del territorio nazionale capaci di intercettare le più diverse esigenze del pubblico.

Opere in scena sugli straordinari palcoscenici naturali della Città di Terracina che spaziano dal Teatro di Prosa agli spettacoli brillanti.

L’apertura del Festival, sabato 27 aprile, nella suggestiva cornice della Chiesa del Purgatorio sarà impreziosita dallo spettacolo teatrale “Dante (in)Canti infernali” di e con Barbara Amodio e proseguirà con “I Digiuni di Catarina da Siena” scritto e diretto da Dacia Maraini. Il percorso culturale poi si snoderà attraverso passeggiate poetiche, performance di alto talento musicale con il violinista Vincenzo Bolognese e di straordinaria brillantezza con artisti la cui riconosciuta bravura è applaudita nei tanti teatri del territorio nazionale, per concludersi a settembre, dopo aver attraversato un ricco registro dalla prosa alla musica classica al repertorio tradizionale, con lo spettacolo “Flow signs”, un progetto sperimentale dedicato al percorso dell’Appia che nasce dall’incontro di linguaggi artistici diversi.

«Un calendario di appuntamenti di grandissima importanza che mettono in luce non soltanto la grandiosità dell’Appia, ma i nostri siti straordinari, dal Teatro Romano al Foro Emiliano guardando il Tempio di Giove. Siamo davvero soddisfatti di aver sposato e sostenuto questo progetto, un’offerta culturale prima che turistica davvero importante di cui tutti potranno usufruire gratuitamente», ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e al Turismo Alessandra Feudi.

«Come abbiamo sempre detto, la cultura è un valore centrale da cui non si può prescindere, e questo calendario di eventi ci permette di valorizzare le ricchezze del nostro territorio nel rispetto delle tradizioni ed esaltando la nostra storia e le nostre radici. La Cultura come diritto di tutti, è questo il principio che continueremo a sostenere e su cui prosegue il nostro lavoro», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.