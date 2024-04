Addio Mira, è morta la labrador che salvò 11 bagnanti in pericolo a Sperlonga

LATINA – Con un semplice “Grazie Mira! e un cuore rosso, la Scuola Italiana Cani Salvataggio Tirreno annuncia che è morto uno dei suoi migliori esemplari. La labrador con il mantello chiaro, Mira, nella sua carriera di specialista in salvamento a mare si è rivelata determinante nel riportare a riva ben 11 vite messe a repentaglio. La ricordano anche a Sperlonga dove ha messo in atto una delle sue azioni eroiche con il suo compagno di cima Botch e l’inseparabile conduttrice Sara Marasco (la foto in mare è tratta dal so profilo Fb) andando a riprendere un gruppo di bagnanti alla deriva.

A ricordarlo è proprio la SICS: “Tra i più eclatanti quello nell’estate del 2021 quando strappò dalle correnti del mare di Sperlonga ben tre famiglie, salvando in tutto 14 persone tra cui 8 bambini”.