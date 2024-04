Cisterna, Mantini nomina la nuova giunta: entrano Krilic, Capasso, Pompili e Del Prete

CISTERNA DI LATINA – Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha nominato la nuova giunta frutto di una verifica di metà mandato. In aula consiliare l’annuncio, dopo un preambolo sugli obiettivi per la comunità. Confermati la vice sindaco Maria Innamorato che conserva la delega a Bilancio, Cultura, Pari opportunità e Lotta alle discriminazioni; Andrea Santilli, Urbanistica, edilizia e Lavori pubblici, e Marco Capuzzo Commercio, attività produttive, artigianato e agenda digitale.

Nuovi ingressi quelli di Stefania Krilic al Welfare, profilo altamente tecnico, ha trascorso un lungo periodo proprio ai servizi sociali del comune di Cisterna (dall’88 al ’96) e poi al Comune di Latina, oggi in quiescenza, è esperta di inclusione sociale, di disabilità e di programmazione dei servizi socio-sanitari; Gaetana Catia Capasso cui va la delega a Sport e Tempo libero, responsabile delle risorse umane di una grande azienda e coordinatrice della campagna Pigiama Run della Lilt; Massimo Pompili, Industria e Personale e Lino Del Prete, Agricoltura, ambiente, decoro urbano e Mobilità.

Ringrazio gli assessori che hanno condiviso con me la prima parte del mandato – ha detto il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini – lavorando tutti, sia quelli riconfermati che i non riconfermati, con determinazione e passione per la nostra comunità.