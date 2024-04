Concerto nel locale senza certificazione: multato il titolare

LATINA – Non aveva la certificazione di inizio attività eppure svolgeva le sue serate senza problemi. Per questo la Polizia di Latina nell’ambito di controlli circa il possesso dei requisiti di legge di alcuni locali pubblici della movida, hanno scoperto il locale nel capoluogo privo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed era inoltre sprovvisto di relazione tecnica relativa all’impatto acustico. Quando i poliziotti sono intervenuti era in corso in corso uno spettacolo con musica ad alto volume. Il titolare è stato sanzionato per le violazioni amministrative riscontrate nel corso dell’ispezione.