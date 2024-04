Consegnato all’amministrazione il premio Plastic Free assegnato a Sermoneta

SERMONETA – L’amministrazione comunale ha incontrato i nuovi referenti di Sermoneta di Plastic Free, organizzazione di volontariato che si occupa di tematiche ambientali in tutta Italia e con la quale l’amministrazione ha sottoscritto un protocollo d’intesa nel 2021.

Martina Radicioli e Antonio D’Alessandro hanno da poco avuto la nomina di referenti dall’associazione ambientalista: l’incontro è stato l’occasione per consegnare al sindaco Giuseppina Giovannoli all’assessore all’ambiente Bruno Bianconi il premio Plastic Free assegnato a Milano il 9 marzo scorso. Sermoneta, tra gli altri 110 Comuni italiani, è stata premiata per aver avviato l’eliminazione delle plastiche monouso dalla mensa scolastica, attraverso l’installazione di lava stoviglie e macchinette erogatrici dell’acqua.

“Con questa iniziativa abbiamo voluto contribuire a educare i bambini al rispetto per l’ambiente – ha spiegato il sindaco Giuseppina Giovannoli – attraverso iniziative tangibili. Vogliamo proseguire con le attività di sensibilizzazione, confidando nella positiva sinergia con l’associazione Plastic Free”.

Proprio in tal senso si inserisce la giornata ecologica organizzata per sabato 20 aprile 2024 alle ore 10.00 all’area mercato di Monticchio, da dove i volontari partiranno con la raccolta dei rifiuti.

La giornata ecologica è la prima di una serie di iniziative che saranno organizzate per la difesa dell’ambiente. “Sarà una giornata importante di impegno civico – spiega l’assessore all’ambiente Bruno Bianconi – e soprattutto l’inizio di una collaborazione tra Amministrazione e associazione per importanti progetti di sensibilizzazione ambientale”.

Chi vorrà partecipare alla giornata ecologica dovrà iscriversi attraverso la piattaforma messa a disposizione dall’associazione Plastic Free all’indirizzo https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/7213/20-apr-sermoneta. Ai partecipanti saranno garantiti la copertura assicurativa e i dispositivi di protezione.

“Uniamoci per rendere Sermoneta più pulita”, conclude l’assessore Bianconi.