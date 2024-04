Dario Petti pubblica “Un monumento  alto fino al cielo”

LATINA – Il giornalista ed editore Dario Petti, che da anni si occupa di ricerche di storia politica e sociale del territorio pontino, pubblica (con Atlantide Editore) il suo ultimo lavoro :”Un monumento alto fino al cielo”. Tratto dalla lettera di un contadino comunista dei Monti Lepini, il titolo rappresenta l’inizio di un appassionato dibattito in cui l’autore racconta i punti di vista che divideranno irrimediabilmente gli iscritti alla federazione del Pci Latina.

“L’intento, spiegato appunto nel sottotitolo “La Federazione del Pci di Latina, dall’“indimenticabile 1956” al IX congresso nazionale del 1960 – spiega l’autore – è approfondire come i fatti del 1956, le denunce di Krusciov contro Stalin, l’invasione d’Ungheria, l’VIII congresso del Pci, e gli anni immediatamente successivi fino al IX congresso del 1960, si riverberarono nella Federazione comunista di Latina. Se vi furono abbandoni, cedimenti elettorali, resistenze verso la togliattiana “via italiana al socialismo” e come queste vennero superate, in che modo si innescò un mutamento politico-culturale in una Federazione che Pietro Ingrao, membro del Comitato federale dal ’53 al ’60, definiva affetta «da diffuso settarismo». Una ricerca che riprende il filo interrotto del primo lavoro di Petti “Il Partito comunista italiano nella provincia di Latina: 1921-1956 (D’Arco Edizioni, 2007).

A lui abbiamo chiesto di parlarci di questo lavoro

LA PRESENTAZIONE – La prima presentazione di “Un monumento alto fino al cielo” è in programma sabato 13 aprile alle 18 al Liceo Majorana con l’autore e l’intervento del professor Gianluca Fiocco docente di Storia contemporanea all’Università di Tor Vergata. Modera Giancarlo Loffarelli.

CHI E’ – Dario Petti, nato a Latina nel 1973, giornalista pubblicista, editore, ha conseguito la laurea in Sociologia (v.o.) presso l’Università di Roma La Sapienza e la laurea magistrale in Scienze della Storia e del Documento presso l’Università di Tor Vergata di Roma. Da anni si occupa di ricerche di storia politica e sociale del territorio pontino. Tra le sue pubblicazioni: Il Partito comunista italiano nella provincia di Latina: 1921-1956 (D’Arco Edizioni, 2007); La Palude Rossa. La vita del prof. Temistocle Velletri primo sindaco socialista di Sezze e pioniere del socialismo lepino (Annales edizioni, 2013), vincitore del Premio Fiuggi storia sez. Lazio meridionale 2014; Clementina Caligaris. Storia di una consultrice (Atlantide Editore, 2019); Radici, ascesa e declino elettorale del Pri nella provincia di Latina 1946-1951, in Annali della Fondazione Ugo La Malfa, XXIV, 2009 (Gangemi Editore, 2010).