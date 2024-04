Denunciato badante a Formia: picchiava la 90enne che doveva accudire

FORMIA – Lo scorso 10 aprile i Carabinieri di Formia, dopo una intensa attività di indagine partita dalla denuncia presentata dalla figlia di un’anziana di 90 anni, hanno denunciato un cittadino di origini indiane domiciliato a Gaeta che per un mese aveva maltrattato la donna in virtù del proprio ruolo di colf-badante, professione per il quale era stato regolarmente assunto.

Il 53enne, sprezzante di alcune telecamere presenti nell’abitazione e di cui era a conoscenza, aveva sistematicamente percosso l’anziana con schiaffi, strattonamenti, vessazioni di vario genere approfittando dello stato di incapacità della vittima. I militari hanno così denunciato l’uomo che era già stato licenziato. Dovrà rispondere di maltrattamenti su persona affidata per ragioni di cura, vigilanza e custodia alla propria persona con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di persona che, anche in riferimento all’età, non era in grado di difendersi oltre che per aver svolto sevizie con futili motivi e abusando della relazione domestica, coabitazione e ospitalità.