Federico Vergari presenta a Formia il suo “Atlante illustrato degli sport inusuali”

(l’autore in una foto da Fb)

FORMIA – Prosegue a Formia il Festival della letteratura Young Adult Yal, un progetto finanziato dalla Regione Lazio, promosso dal Comune di Formia, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Sud Pontino. Quattro giornate di appuntamenti per promuovere l’educazione alla lettura tra i giovani.

Oggi (19 aprile) alle 11 l’appuntamento nell’auditorium del Villaggio don Bosco sarà con Federico Vergari. Giornalista e scrittore, consulente del Salone Internazionale del libro di Torino e co-direttore di “Spiegamelo!”, Vergari presenterà, in anteprima nazionale, “L’Atlante illustrato degli sport inusuali“, pubblicato da Lab DFG con illustrazioni di Loris De Marco.

Dal Myanmar alle Americhe, decisamente le più prolifiche di sport inusuali, passando per l’Europa, il Brasile, il Giappone e l’Australia, ce n’è per tutti. Dalle scope non volanti del Quidditch alle leggerissime palle in legno del Chinlone, e poi lotta con i cuscini, le corse coi cammelli e le estenuanti battaglie – fisiche e mentali – degli scacchi boxe.

“Un viaggio nel mondo alla ricerca delle federazioni non riconosciute e degli sport di cui non si conosce l’esistenza. Il più affascinante secondo me? Il Cheerleading, sì perché quelle che noi chiamiamo ragazze pon-pon, un tempo erano uomini”, spiega l’autore a Gr Latina.