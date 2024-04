Formia, lesioni gravi alla fidanzata: braccialetto elettronico per un 22enne

FORMIA – Stalker e violento, indosserà il braccialetto elettronico e non potrà più avvicinarsi alla sua fidanzata, un 22enne di Formia. Il provvedimento è stato emesso oggi dalla Procura della Repubblica di Cassino nei confronti del giovane che è accusato di aver picchiato con violenza la ragazza causandole lesioni gravi.

I fatti sono accaduti il 6 aprile quando i carabinieri sono intervenuti per difendere la giovane che veniva malmenata, e hanno anche scoperto che lui era in possesso di circa 100 grammi di hashish confezionati per lo spaccio.

I successivi accertamenti, posti in essere dai militari, hanno fatto luce su una serie di maltrattamenti, violenze, minacce, e atti persecutori che il 22enne da diversi mesi aveva messo in atto nei confronti della fidanzata. Il divieto di avvicinamento con l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico consentirà il monitoraggio costante dei movimenti del giovane a tutela della vittima e per prevenire ulteriori episodi di violenza.