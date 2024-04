Grazie al Pnrr, Fondi costruisce il suo primo asilo-nido comunale

FONDI – Ospiterà 133 bambini il primo asilo nido comunale di Fondi. Dopo la cantierizzazione dell’area, lo scavo e i primi interventi, questa mattina l’impresa aggiudicataria ha iniziato a lavorare alle fondamenta. Prima di oggi la città del sud pontino, che conta circa 40mila abitanti, non aveva mai avuto una struttura pubblica destinata all’infanzia e dunque anche ad aiutare le mamme lavoratrici.

“L’opera andrà a rispondere alla mancanza in città di un asilo nido pubblico e, contestualmente, andrà a riqualificare l’ultimo tratto di via Lazio”, spiega il sindaco Beniamino Maschietto che con l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli ha visitato il cantiere.

Per raggiungere il risultato è stato necessario il Pnrr che ha finanziato il progetto prodotto dal V settore dell’ente, assegnando 2.600.000 euro.

Hanno preso parte alla cerimonia anche l’assessore Sonia Notarberardino, la dirigente Erminia Ferrara e la presidente della commissione competente Daniela De Bonis che, in un futuro prossimo, dovranno lavorare, in sinergia con l’ufficio Pubblica Istruzione e il settore I, per rendere operativo il nido.