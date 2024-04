Il 25 aprile nella Cattedrale di Latina il tradizionale concerto della Corale San Marco

LATINA – Il 25 aprile alle ore 19.00, ospite della Cattedrale, la Corale San Marco terrà il tradizionale concerto in onore del copatrono di Latina alla presenza vescovo, sua Eccellenza Mariano Crociata. La prestigiosa formazione corale della nostra città propone quest’anno un programma che spazia dalla tradizione classica e contemporanea, sacra e belcantistica, alla tradizione napoletana. Si alterneranno brani per coro, anche a cappella, a brani per coro e solista, passando da atmosfere di rarefatta dolcezza a sonorità di intenso e appassionato lirismo. Dirige l’evento il M° Mauro Bassi, direttore artistico della Corale dal 2000. Il concerto si avvarrà dell’accompagnamento del M° Remigio Coco al pianoforte e del M° Davide Ridani all’oboe.

L’ingresso è libero.

Nel gennaio del 1933 veniva fondata la Corale San Marco, chiamata il 25 aprile dello stesso anno ad inaugurare la Cattedrale di Latina. La storia della Corale è strettamente intrecciata con la storia

della città. Nata unendo i bonificatori provenienti da varie parti d’Italia, la Corale ha coltivato nel corso del tempo il suo radicamento culturale coinvolgendo attivamente gli amanti del canto e offrendo alla città concerti e rassegne sempre gratuiti. Sotto la ventennale direzione del M° Mauro Bassi ha dedicato particolare attenzione allo studio della tecnica vocale e della coralità contemporanea. Il vastissimo repertorio e lo spessore artistico delle opere eseguite nel corso degli anni hanno portato il sodalizio corale a diventare punto di riferimento della cultura musicale della provincia di Latina. La Corale organizza tutti gli anni a dicembre un’importante rassegna, I Concerti dell’Avvento, giunta alla sua XXIII edizione, che istituisce rapporti con interessanti realtà corali del territorio, della Regione e di Regioni vicine.

CORALE SAN MARCO DI LATINA

CONCERTO DEL 25 APRILE 2024 ore 19.00

CATTEDRALE SAN MARCO

Programma

J. De Haan dalla “Missa Brevis”

Sanctus

Agnus Dei

R.Ortolani Fratello Sole, Sorella Luna

Soprano solista: Sabrina Trentin

Ivo Antognini O Filii e Filiae

D. Buxtheude Alleluia

C. Franck Panis Angelicus

Coro e soprano

Soprano solista Francesca Previato

E. G. De Curtis Torna a Surriento

Di Capua – C.Caravano I’ te vurria vasà

G. Verdi “Va pensiero”

Coro dall’Opera “Nabucco”

Oboe: Davide Ridani

Pianoforte: Remigio Coco

Direttore: Mauro Bassi

Ingresso libero