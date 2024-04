In moto per la libertà, a Latina il Blue Flame Freedom

LATINA – Si terrà nel corso del prossimo week end a Borgo Santa Maria il motoraduno organizzato dall’associazione “Confraternity Motorcycle Club”, una no profit inserita nel circuito Alliance dove sono affiliati molti club motociclistici appartenenti alle forze dell’ordine e infatti anche il club pontino è composto per la maggior parte da appartenenti alle forze dell’ordine e pro – legalità.

Per questo evento, dal 26 al 28 aprile, il motoraduno si svolgerà a Borgo Santa Maria presso il Crossodromo Tuzi dove è previsto l’arrivo di molti club Law Enforcement dall’Europa e dall’Italia.

Sabato il clou della manifestazione con partenza alle 10 dal crossodromo con un percorso studiato per non congestionare il centro città. Si partirà dunque dal crossodromo, passando per strada macchia grande fino a Borgo Piave, via Amerigo Vespucci, viale Nervi, via Galvaligi e poi su via Sant’Agostino per arrivare al Lido da Borgo Grappa e ritornare verso Foce Verde e tornare quindi al crossodromo.

L’obiettivo di questa manifestazione, spiegano gli organizzatori, è quello di promuovere la libertà sotto la bandiera della legalità. Parte del ricavato sarà devoluto al fondo vittime del dovere.