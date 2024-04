Isola pedonale, al via i lavori per la nuova segnaletica nel tratto riaperto

LATINA – E’ stato aperto questa mattina in piazza del Popolo il cantiere che servirà ad adeguare la segnaletica stradale alle nuove disposizioni dettate dall’Amministrazione Celentano sull’isola pedonale. Nel tratto dell’Intendenza di Finanza e in Via Diaz, infatti, è stata disposta la riapertura infrasettimanale e la creazione di quaranta posti auto a disco orario. Nel frattempo ognuno si organizza come gli sembra più opportuno. In Via Diaz si vedono auto entrare nell’isola pedonale anche dall’incrocio con Via Carducci, dunque contromano.