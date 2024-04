Isola pedonale in centro a Latina, da oggi è definitiva

LATINA – Con la delibera di giunta firmata e pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Latina, l’isola pedonale in centro diventa definitiva. Come già più volte annunciato e più volte dibattuto parte di piazza del Popolo verrà riaperto, si tratta del tratto compreso tra via Diaz e corso Matteotti, davanti all’Intendenza di Finanza. Sarà riaperto dal lunedì al venerdì pomeriggio per guadagnare i 40 stalli con disco orario.

LA DELIBERA

Secondo l’ordinanza è disposta l’istituzione dell’area pedonale urbana nelle seguenti strade:

– via Pio VI, a partire dall’intersezione con via Carlo Cattaneo e via Eugenio di Savoia fino all’innesto su largo Caduti di Nassiriya;

via Umberto I a partire da via Eugenio di Savoia sino all’innesto su Largo Gioacchino Rossini;

– corso della Repubblica da piazza del Popolo all’innesto su via Andrea Costa;

– piazza del Popolo da corso Matteotti a via Diaz e sino all’innesto con via Giosuè Carducci (solo nella giornata di venerdì dalle 17.30 alle 24.00, e nelle intere giornate di sabato e domenica);

– con esclusione del raccordo corso Matteotti – corso della Repubblica e del raccordo via Emanuele Filiberto – via Duca del Mare.

Viene istituita poi la sosta regolamentata ad un’ora, con disco orario, in piazza del Popolo, nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Diaz nelle giornate dal lunedì al venerdì sino alle 17,30 e disposto il trasferimento dei posti assegnati alle vetture dei residenti in possesso dell’apposito contrassegno che ora si trovano in adiacenza al Palazzo Pegasol, (parcheggio Largo Peppino Impastato) negli stalli di sosta, nello stesso parcheggio, collocati in prima fila fronte strada. Viene poi esteso a 30 minuti il tempo di sosta all’interno dell’isola pedonale per le persone residenti che abbiano la necessità di caricare e scaricare le merci nella propria abitazione, utilizzando il disco orario, con l’orario di arrivo esposto in modo ben visibile sul parabrezza.

Per quanto riguarda i parcheggi, sono stati istituiti in via definitiva in corrispondenza del perimetro dell’area pedonale, 39 stalli da conferire in uso gratuito e temporaneo, per il solo veicolo principale ai residenti (abitanti) nell’area pedonale, che non dispongano di proprio rimessaggio (garage/box/cortili) nelle seguenti vie:

– 6 parcheggi in piazza Peppino Impastato;

– 3 parcheggi in largo Caduti di Nassiriya;

– 9 parcheggi in piazzale dei Bonificatori

– 5 parcheggi in via Giosuè Carducci

– 3 parcheggi in via Umberto I

– 4+4 parcheggi in via Andrea Costa

– Largo Gioacchino Rossin;

– 5 parcheggi in piazza della Libertà.

Modificato anche il posizionamento in via definitiva degli stalli per la sosta delle persone con disabilità:

– cancellazione stallo sito in via Pio VI antistante il civico 3 con ricollocamento in posizione immediatamente a monte del limite dell’area ex Ztl in via Pio VI, per un totale di due stalli;

– cancellazione stallo sito in via Eugenio di Savoia antistante civico 2 con ricollocamento in via Umberto I immediatamente a monte del limite dell’ex Ztl fronte davanti al civico 10 e l’istituzione di un nuovo stallo sempre in via Umberto I in posizione sul lato opposto della strada;

– cancellazione dello stallo sito in via Armando Diaz fronte civico 12 ed istituzione di due stalli posti ortogonalmente all’asse di via Diaz immediatamente a valle della delimitazione dell’area ed antistanti il civico 16.