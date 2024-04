Italia Viva ufficializza la sua cabina di regia in provincia di Latina

LATINA – Italia Viva ufficializza la sua “cabina di regia” come emersa dall’Assemblea. “L’organismo, composto da 16 membri più il presidente – sottolinea in una nota il presidente provinciale Vincenzo Giovannini – mira, con il giusto mix di esperienza e competenza, a diventare un punto di riferimento politico del territorio pontino, soprattutto per tutte quelle persone che amano la politica e abbiano voglia di partecipare attivamente alla vita democratica”.

La segreteria provinciale di Italia Viva è composta da: Vincenzo Giovannini (Presidente provinciale di Italia Viva), Federico Ferronato (Presidente Italia Viva Latina), Katiuscia Baldassare (Presidente Italia Viva Aprilia), Maurizio Rossi ( Presidente Italia Viva Cisterna), Angela De Fusco (Presidente Italia Viva Minturno ),Carlo Carletti (responsabile regionale politiche sociale del 3 settore ), Mariano Angioletti (Cabina di regia regionale con delega industria), Maura Stefanuti, Caterina Corvo, Alfonso Longobardi (delega della pianificazione territorio urbanistica), Manuela Arseni, Antonio Betti ( Responsabile provinciale Italia Viva sanità), Tiziano Anderlini (componente cabina di regia regionale comunicazione), Senio Saccoccio (Presidente Italia Viva Itri).

Gli amministratori sono: Gerardo Stefanelli (Componente del comitato nazionale Italia Viva, Sindaco di Minturno e Presidente provincia Latina ), Daniele Piccinella (Consigliere comunale Sezze ), Antonio Giuliano (Consigliere comunale Castelforte e Presidente Italia Viva Castelforte).

“Nelle prossime settimane – conclude la nota – verranno indicati gli ultimi settori di competenza da affidare ai componenti della Cabina di regia, cosi da coprire tutti gli ambiti provinciale e dare risposte ad ogni problematica”.