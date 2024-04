La Guardia Costiera di Ponza parte per la sua missione a Lampedusa

PONZA – A partire da domani, la motovedetta dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza CP308 inizierà il proprio impiego operativo presso la 7^Squadriglia – Guardia Costiera di Lampedusa.

La missione vedrà i militari appartenenti all’Ufficio ponzese impegnati sino alla seconda decade di maggio, momento in cui l’unità tornerà a fornire un utile e prezioso supporto durante la prossima stagione balneare. Il Sindaco dell’Isola Francesco Ambrosino ha voluto salutare l’equipaggio prima della partenza, augurando “buon vento e mari calmi” in previsione delle prossime impegnative settimane.

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza e l’Ufficio Locale Marittimo di Ventotene continueranno regolarmente la propria attività di controllo e di prevenzione in vista dell’imminente avvio delle variegate attività connesse agli usi civili del mare.