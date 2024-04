La musica dei Genesis al teatro D’Annunzio

LATINA – Una serata dedicata a uno dei gruppi musicali che hanno fatto la storia e tra i principali esponenti del rock progressivo negli anni Ottanta e Novanta, i Genesis con ESTRO GENESIS TRIBUTE BAND in Seconds Out il 20 aprile ore 21 al Teatro D’Annunzio nell’ambito della stagione a cura del Comune di Latina e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Seconds Out si può definire il capolavoro live dei Genesis ed è un capolavoro di sempre tra i live. Venne registrato a Parigi nel 1977 ed è stato il primo concerto live che non vedeva più la presenza di Peter Gabriel come leader, bensì la presenza di Phil Collins nella duplice veste di vocalist e batterista. Dopo poco tempo anche Steve Hackett lascerà il gruppo, ma paradossalmente da lì in poi il gruppo si lancerà in un percorso definitivo di successo e consacrazione internazionale. La particolarità del disco è l’utilizzo per la prima volta della doppia batteria con Chester Thomson, memorabile nei suoi duetti con Collins. Il repertorio del gruppo che durerà circa 95 minuti è rimasto scolpito indelebilmente nella memoria di tutti i fans della meravigliosa band.

La Band ESTRO GENESIS TRIBUTE BAND

Roberto D’Amore: Vocalist

Pino Vecchioni: Batteria

Ugo Cosentino: Batteria e Chitarra 12 Str

Massimo Metalli: Tastiere

Gianni Barbati: Chitarra

Giampiero Sparagna: Basso e Bass Pedal

Teatro Comunale D’Annunzio: viale Umberto I n. 43 – Latina

Botteghino del teatro: aperto giovedì e venerdì ore 16-19; sabato ore 10-13 e 16-19

E nei giorni di spettacolo da 1 ora prima

Biglietti on line su ticketone.it

Info: 0773 652642; teatrodannunziolatina@gmail.com

Biglietti

Intero 20 € + 2 € prevendita

Ridotto 15 €+ 2 € prevendita