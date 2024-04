Geppy, occhi verdi e pelo lucido: “Adottatelo”

LATINA – L’associazione Amici del cane di Latina Odv lancia un nuovo appello, stavolta per l’adozione di Geppy.

“Sguardo magnetico, grandi occhioni verdi, insomma un gran figo! Ha un pelo bellissimo, lucido e morbido Possiamo dire che sia un vero e proprio fotomodello, è fotogenico e si mette in posa. Geppy è giovane…ha 2 anni circa ed è una taglia medio-piccola, con le zampette corte. È compatibile con i suoi simili, infatti condivide il box con un altro maschietto. È molto vivace e giocherellone, affettuoso e sempre in cerca di coccole. Per questo motivo a volte esagera e pur di attirare l’attenzione pinza un po’ le volontarie. Ma con la famiglia giusta questo vizietto sparirà! Teppy si affiderà chippato, castrato e spulciato. Si trova a Latina (Lazio) ma può viaggiare per ottima adozione”.

Se volete adottarlo, inviare un sms whatsapp al 3491383010 con una breve presentazione Associazione amici del cane di Latina Odv https://www.facebook.com/CanileLatina