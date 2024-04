Latina avrà Largo Fernando Bassoli, intitolato al primo sindaco di Latina

LATINA – Il consiglio comunale di Latina ha deliberato questo pomeriggio l’intitolazione di un Largo della città a Fernando Bassoli, primo sindaco di Latina. Il passaggio formale con votazione all’unanimità è avvenuto alla presenza della famiglia Bassoli e dell’editore Dario Petti, che con Atlantide ha pubblicato il libro di Licia Pastore. Proprio il lavoro della giornalista di Sabaudia ha contribuito decisivamente alla riscoperta di questa figura che è stata letta attraverso documenti, atti, delibere, discorsi da lui firmati, conservati nell’Archivio di Stato di Latina. Una storia che oggi diventa patrimonio di tutti. Il luogo dedicato a Bassoli sarà il largo centrale di Parco Falcone e Borsellino.

Negli interventi in aula che si sono susseguiti, maggioranza e opposizione si sono trovati d’accordo sulla necessità che Latina lavori a una memoria condivisa. Un viatico quello di oggi anche per altre intitolazioni come ha sottolineato nel suo intervento la sindaca Matilde Celentano.

Commosso il figlio di Bassoli, l’avvocato Carlo che ha parlato di suo padre come di una figura unitaria: “Lui non era soltanto un uomo di parte, ma un uomo della bonifica e la sua presenza come bonificatore e come politico deve essere un segno di unità. L’intitolazione a lui di un luogo così importante della città deve portare con sé il senso del dialogo tra le forze politiche”, ha sottolineato ringraziando poi per il lavoro svolto l’autrice del saggio, Licia Pastore.

Per Licia Pastore una grande soddisfazione: “Ora spero che i documenti dell’archivio storico del Comune su cui ho basato il mio lavoro, grazie alla disponibilità del precedente sindaco Damiano Coletta, vengano letti ancora e messi a disposizione per la ricerca. Penso che la storia di Fernando Bassoli sia una storia esemplare”.