Diaphorà inaugura gli Aperitivi Solidali

LATINA – In occasione dell’avvio del nuovo laboratorio sperimentale “Aperitivi Solidali” che si terrà tutti i giovedì dalle 18.30 i responsabili del Servizio Welfare del Comune di Latina hanno fatto visita all’associazione Diaphorà che ha sede in via Ada Wilbraham Caetani, ex Strada di Fogliano.

L’Assessore Michele Nasso, accompagnato dalla dirigente Emanuela Pacifico, e dalle dipendenti del servizio Flora Viola e Loredana Valenza, hanno visitato la sede e incontrato i ragazzi all’opera nei diversi laboratori Pizza Lab, Ceramica, Bomboniere Solidali, ConForto, Apicoltura e gustato gli ottimi aperitivi preparati e serviti dai ragazzi.

È stata anche l’occasione per un confronto con i responsabili della Diaphorà su temi importanti come l’inclusione lavorativa, i progetti di vita indipendente, il Dopo di Noi e la necessità di fare rete, lavorando insieme su un modello di servizio alla persona che possa rispondere efficacemente alle richieste sempre più numerose che giungono dalle famiglie del territorio comunale e del distretto sanitario, che devono affrontare la vita adulta del proprio figlio con disabilità.

Al termine dell’incontro, svolto in un’atmosfera conviviale, tutti si sono salutati con l’impegno di avviare una concreta e fattiva collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione che da ventidue anni opera per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e le loro famiglie.