Latina, la Polizia di Stato festeggia i suoi 172 anni: cerimonia in Questura e al Ponchielli

LATINA – La Polizia di Stato celebra oggi il 172° anniversario dalla sua fondazione e anche a Latina la Questura ha organizzato una cerimonia in occasione dell’ anniversario ricordando che l’ “importante traguardo esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim #essercisempre”.

Le celebrazioni provinciali avranno inizio alle ore 9.30 quando, presso la lapide posta all’ingresso della Questura e alla presenza del Prefetto, verrà deposta una corona di alloro per rendere gli onori ai caduti della Polizia di Stato con un momento di preghiera guidato da Don Andrea Lupi responsabile dell’oratorio della Cattedrale di San Marco. Poi, alle 11, la cerimonia organizzata al Teatro Ponchielli dell’Istituto Alessandro Volta di Latina, alla presenza delle Autorità Civili e Militari della Provincia, degli ospiti invitati e con la partecipazione degli alunni dell’Istituto Volta che accompagneranno le celebrazioni con l’orchestra e con il coro anche per raccontare gli ultimi 12 mesi di attività sul territorio.

La cerimonia sarà presieduta dal questore di Latina Raffaele Gargiulo.

Sarà anche un modo per tracciare un bilancio delle operazioni ad “Alto impatto” svolte in provincia di Latina (e in altre 10 province). Il Questore di Latina Raffaele Gargiulo, sulla base della pianificazione dei servizi operata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dal Prefetto della Provincia di Latina, da ottobre scorso ha dato il via al coordinamento tecnico operativo delle forze di polizia disciplinando 40 servizi straordinari di controllo del territorio che hanno interessato dapprima il Capoluogo pontino ed in seguito gli altri territori di particolare degrado sociale o allarme sociale, tra cui la città di Aprilia e da ultimo, in considerazione del registrato aumento di reati predatori, la città di Terracina. “Operazioni straordinarie che hanno fornito e tuttora forniscono importanti risposte in termini di sicurezza percepita e di deterrenza delle condotte delittuose – si legge in una nota della Questura – Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi sono state impiegate oltre 40 pattuglie al giorno, attività che hanno consentito individuazione ed identificazione di oltre 152.140 persone ed il controllo di oltre 68.620 veicoli, con un incremento percentuale rispetto all’anno precedente di circa il 65%.”