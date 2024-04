“Ognuno di noi, se vuole può essere la Ventiduesima donna”: Angela Iantosca racconta il suo monologo su libertà, diritti, valori

LATINA – Il teatro civile della giornalista Angela Iantosca impegnata in un racconto che parte dalle prime donne elette in Parlamento nel 1946 sarà il primo spettacolo serale della rassegna Lievito 2024. Alle 20.00 del 25 aprile in scena nella sala grande di Palazzo M, il monologo “La ventiduesima donna”, scritto e interpretato da Iantosca, con regia di Gabriele Manili. La giornalista pontina si misura per la prima volta con un testo teatrale che condensa anni di impegno sociale e civile e dopo nove libri che lo testimoniano, e porta in scena un viaggio nel mondo femminile a partire dalle 21 Madri Costituenti per raccontare valori cui ispirarsi.

“Parlo delle donne che hanno fatto la guerra e la Resistenza; coraggiose, concrete, moderne, e che hanno ancora molto da dirci”, sottolinea Iantosca che abbiamo sentito alla vigilia dello spettacolo.

“Sono molto emozionata e sono felice di essere a Latina per la prima volta, di esserci il 25 aprile, a Palzzo M. La mia emozione poi è ancora maggiore perché so che ci saranno tanti amici, ex compagni di scuola e insegnanti e spero arrivi al pubblico tutto il mio entusiasmo”

Angela Iantosca sta portando lo spettacolo in tanti teatri e scuole d’Italia, torna a Latina per questa tappa a Lievito, fortemente voluta dagli organizzatori non a caso nella giornata in cui si celebra la Liberazione.

IL VIA CON LA MUSICA ALLE 17 – La rassegna di arte, musica, cultura, spettacolo si aprirà domani, giovedì 25 aprile, annunciata da un concerto itinerante nelle vie del centro di Latina. “Così la Festa avrà inizio”, dicono dall’associazione omonima che lo organizza. A guidare la parata musicale, il trombettista pontino Nicola Tariello, insieme a una marching band rimodulata dall’artista di Aprilia proprio per questa occasione. Il repertorio si ispirerà alla tradizione jazzistica, riproponendo melodie e ritmi della New Orleans degli anni ‘30.

La partenza sarà alle 17 da Palazzo M, dove si tornerà a fine sfilata per l’inaugurazione di tre mostre d’arte contemporanea, curate da Fabio D’Achille per MAD. Espongono Marco Paladini in “Oltre visibile”, Alessandra Chicarella e Monica Menchella in “Volar te”, Fabrizio Gargano e Gabriele Casale in “Disegnar isole”. Le opere dei cinque artisti, allestite nelle varie aree di Palazzo M, faranno da cornice a tutti gli eventi della rassegna. Il vernissage è per le 19.00, seguirà una degustazione offerta dalla Strada dei Vini e dal bar Tribeca.

L’organizzazione ricorda che il talk con il Premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, in programma per giovedì 30 aprile, è già sold out. Per tutti coloro che non sono riusciti a prenotare un posto, sarà trasmesso in diretta sul canale youtubeLievitoLatina.