Soluzioni in vista per il centro commerciale di Via del Lido. Il Comune: “Ora rapido superamento degli ostacoli”

LATINA – Il caso del centro commerciale di Via Del Lido, prima sequestrato e poi dissequestrato, ma mai aperto, è stato al centro di un incontro in Prefettura tra Anas e Comune di Latina. all’attenzione del tavolo tecnico voluto dal prefetto di Latina Maurizio Falco, la questione delle entrate e delle uscite su via Ferrazza, la complanare della statale 148 Pontina che dal 2019, in forza di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è in capo all’Anas.

“Anas – spiega in una nota il Comune – ha ribadito quanto va sostenendo da tempo, cioè che non è possibile aggirare le regole di sicurezza imposte dal Codice della Strada e che eventuali soluzioni, da individuare nel perimetro della trasparenza e della legittimità, non possono prescindere dalla disponibilità degli imprenditori commerciali a favorire la composizione dell’attuale fase di stallo. Nei prossimi giorni – si legge ancora nella nota – potrebbero aprirsi degli spiragli capaci di preannunciare il rapido superamento degli ostacoli che attualmente impediscono l’esercizio delle attività delle tre medie strutture di vendita da poco realizzate su via del Lido”.

Nel concreto dovranno essere condivisi passaggi alternativi a quelli predisposti durante la costruzione della struttura.

Al tavolo erano seduti alla presenza del Prefetto Falco, il responsabile territoriale di Anas per il Lazio ingegner Marco Moladori, l’architetto Ernesto Triumveri, dirigente dell’Anas, e la dirigente del Servizio Mobilità del Comune di Latina architetta Daniela Prandi.

“La presenza del Prefetto, che ha reso possibile l’incontro di mercoledì superando una lunga ed estenuante fase di corrispondenze tra Anas e Comune di Latina, è stata percepita da ambo le parti come garanzia per la percorribilità formale e legittima del percorso che i due enti hanno appena intrapreso nel segno della reciproca disponibilità e fiducia”, commentano dal Comune.