Il 29 aprile sarà pubblicato on line il Dizionario della musica italiana

LATINA – Il prossimo 29 aprile, nella sala Tevere della Regione Lazio, ci sarà la presentazione ufficiale del Dizionario della musica italiana, ideato e realizzato a Latina, dal musicista Claudio Paradiso. “Apriremo on line al pubblico gratuitamente le prime 2 mila voci del dizionario dei musicisti italiani – spiega l’inarrestabile creatore – è un esempio primo nel mondo, ed è il primo non universale, ma nazionale. Nelle 2 mila schede ci occuperemo di musica, musicisti, enti, biblioteche, associazioni e saranno tutte firmate e certificate”.

ASCOLTA PARADISO

Duemila voci e anche la possibilità di vedere, fisicamente, quei documenti nella casa della musica di Latina: “Qui ospitiamo il Dizionario della musica italiana fisico, ci sono 300 archivi musicali, strumenti, fotografie, 135 mila audio tra nastri, dischi e materiale sonoro, libri, spartiti, siamo un punto di riferimento nazionale per chi vuole fare studi e ricerche su musica e musicisti di ogni genere”, spiega Paradiso.

Ora anche lo spiraglio per la sistemazione di una parte della struttura sta per vedere la luce. L’architetto che ha vinto il bando ha già fatto i primi sopralluoghi e quando verrà presentato il progetto si potrà partire con il bando per i lavori. Ci vorrà ancora tempo, ma almeno un primo passo è stato fatto.