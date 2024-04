Leone D’Ambrosio ospite a “Le parole dei talenti”

LATINA – Settimo appuntamento con “Le parole dei talenti”, la rassegna letteraria a cura di Marco Checchinato e Angelo Tozzi che ogni giovedì ospita, alle ore 18 al bar Poeta di Latina, un autore della provincia. Il prossimo 4 aprile sarà il turno dello scrittore e poeta Leone D’Ambrosio e della versione francese della sua raccolta poetica “Teorema elementare. En marge de la lumiére et des choses”.

Nato a Marsiglia nel 1957, laureato in lettere a Roma, sposato e con un figlio, Leone D’Ambrosio vive tra Sperlonga e Latina, dove fa il giornalista, anche se ha insegnato per molto tempo materie letterarie in istituti superiori, pubblicando inoltre le due raccolte di poesie “La meta rubata” e “Sulla via di Damasco”, entrambe prefate da Stanislao Nievo. Le sue liriche fanno parte di diverse antologie e sono state tradotte in diverse lingue, come la raccolta poetica “Teorema elementare. En marge de la lumiére et des choses”, vincitore di vari premi internazionali: “È una casa ancora viva, ha il sapore di terra e di cielo piuttosto che il cricchiare della brace o di un muro a secco, la zigrinatura dell’aria dentro gli anni. Dietro a certe voci ci sono volti smorti, quelli più vicini al cuore che da tempo hanno dato l’addio alla loro giovinezza, alla loro presenza. Resteremo attaccati al nostro nulla e alle cose più consumate, alla valigia incordata di mio padre e al dolore di mia madre quando partirono per la prima volta, prima ancora che se li chiamasse la morte”.

Appuntamento dunque giovedì 4 aprile, alle ore 18 al bar Poeta, in piazza del Popolo 12, a Latina, con il settimo ospite della rassegna nata per creare un gruppo di lavoro per quegli scrittori che vogliono proporre attività culturali e letterarie a Latina; concedendo, al contempo, l’opportunità a quelli meno conosciuti dal grande pubblico di avere il risalto che meritano, divenendo il loro strumento di espressione e permettendogli di avere la giusta visibilità, uniti tutti insieme in un unico contenitore che valorizzi ed esalti tutte le opere.