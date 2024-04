Lievito, venerdì cinque eventi minuto per minuto

LATINA – Lievito porta in città la voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto”: Riccardo Cucchi. Il giornalista sportivo incontrerà il pubblico domani, venerdì 26 aprile, alle 17.00, nella sala grande di Palazzo M. Presenterà il suo ultimo libro “Un altro calcio è ancora possibile”, pubblicato da People.

Un saggio sentimentale sul mondo del pallone, sul calcio giocato dai ragazzini per strada, nei quartieri o nei cortili dei palazzi, sull’aspetto romantico di uno sport che oggi viene spesso raccontato nel suo lato peggiore, quello del tifo violento, degli scontri dentro e fuori gli stadi, dei bilanci truccati. Il pallone diventa così un pretesto narrativo per una riflessione più ampia, che investe la società. Forse un altro calcio è ancora possibile se ci si riappropria della sua dimensione popolare e dei suoi valori più autentici, ripartendo dal rito del gioco e dalle persone che vi prendono parte. Dialogheranno con l’autore Damiano Coletta e i giornalisti Gianluca Atlante e Graziella Di Mambro.

Ancora libri nella seconda giornata di Lievito: torna a Latina Mirko Zilahy per presentare “Nostra signora delle nuvole”. Una sfida letteraria per l’autore romano, che esce dalla comfort zone del thriller per scrivere un romanzo di formazione, a metà tra saga familiare e autobiografia. È la storia della sua adolescenza, vissuta a Latina. Un ritratto della nostra città tra gli anni ’80 e ’90. L’incontro, moderato dal direttore artistico di Lievito Renato Chiocca, si terrà in sala grande alle 18.00.

Zilahy ha dedicato questo suo romanzo alla madre e a Piermario De Dominicis, storico libraio di Latina di cui si piange ancora la scomparsa prematura, avvenuta due anni fa. Lievito ricorderà Piermario e cosa ha rappresentato per la cultura di questa città in un evento ad hoc, un concerto di musica e parole che si terrà nella sala del caminetto alle 19.00. Marcello De Dominicis alla voce sarà accompagnato per quest’omaggio da Alessandro Loreti alla chitarra e Valentina Ottaviani al violino.

La musica torna protagonista alle 21.30 al GeenaBeer& Comfort Food: Carmelo Pipitone, chitarrista storico e cofondatore della band Marta sui Tubi, presenterà in anteprima per Lievito l’album “Piedi in acqua”, il terzo da solista uscito il 26 gennaio scorso per Freecom.

La giornata di venerdì si aprirà con il primo dei cinque appuntamenti di Lievito kids, curato dall’associazione Tre Mamme Per Amiche e la libreria “A testa in giù”. L’appuntamento per i più piccoli è alle 16.30 nella sala del caminetto con Vanessa Policicchio Rizzoli, medico anestesista e scrittrice, che presenterà il suo libro “Uno spettacolo grandissimo”. A seguire, laboratorio creativo e merenda per tutti, offerta da NaturaSì. Gli appuntamenti del venerdì a Palazzo M si chiudono con la consueta degustazione, in programma alle 20, a cura della Strada dei vini o oliocentrica.