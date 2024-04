Ninfa, il Parco di Pantanello compie vent’anni e festeggia

(il Parco di Pantanello in una foto della Fondazione Caetani)

CISTERNA – Il Parco di Pantanello compie cent’anni e festeggia con una serie di appuntamenti dedicati alle famiglie, ai bambini e a tutti gli amanti della natura.

Un progetto inizialmente avversato dai residenti quello di rinaturalizzare, e quindi anche impaludare, un’area di 100 ettari a ridosso di Ninfa, che si è rivelato visionario e anticipatore. La Fondazione Roffredo Caetani decise di riconvertire una parte dell’azienda agricola appartenuta alla famiglia Caetani trasformandola “in capitale naturale”. L’idea fu sviluppata dai geologi Giancarlo Bovina (scomparso nel 2017) e Massimo Amodio (oggi presidente della Fondazione Roffredo Caetani) con l’obiettivo duplice di proteggere il Giardino più bello con una zona cuscinetto e di ampliare l’area verde restituendo all’agro pontino una porzione dell’ambiente che era stato.

Oggi, le aree umide ricomprese nel Monumento Naturale Giardino di Ninfa coprono circa 12 ettari della superficie di Pantanello: ci sono stagni, acquitrini e ambienti paludosi che ospitano oltre cento specie tra cui l’airone rosso e il falco di palude. Ci sono boschi e radure.

“Quell’area, a distanza di venti anni, è un un esempio di rinaturalizzazione a livello internazionale e un luogo dove oggi, grazie alla partnership con gli amici di LIPU sezione di Latina, si svolgono attività didattiche, formative e di ricerca. Una vera e propria oasi per centinaia di specie di animali”, sottolinea la Fondazione Roffredo Caetani che appunto con la Lipu ha voluto festeggiare questa ricorrenza con due giornate di eventi.

“Il Parco di Pantanello è il risultato di un complesso e articolato intervento di ingegneria naturalistica che ha consentito di convertire una azienda agricola in una zona umida di notevole valenza ambientale e conservazionistica”, si legge sul sito della LIpu.

Sabato 6 aprile, dopo un importante momento di confronto sul valore di questa ricorrenza a partire dalle ore 14.45 avrà inizio un ricco programma di iniziative organizzato dagli amici di LIPU sezione di Latina.

LE VISITE – Sabato 6 aprile: Birdwatching in Oasi, escursioni guidate alla scoperta dell’avifauna dell’oasi alle 14.45, 15.30 e 16.15.

Domenica 7 aprile: Scatti in Oasi alle ore 9.30; Laboratorio “dal Cielo alla carta, creiamo la nostra penna”; Ore 10-11.15; Ore 10.15 Girovaghi per Natura, alla ricerca di luoghi, animali e fiori dell’oasi; Ore 10.45 “Chi canta tra i cespugli?”, lungo i sentieri dell’oasi per ascoltare e imparare a riconoscere canti, versi ed allarmi di capinere, verdoni, scriccioli e fiorrancini; Ore 11 Passegiata in Oasi.

Per gli eventi organizzati da Lipu per sabato pomeriggio 6 aprile e per domenica 7 aprile è consigliata la prenotazione: 327.3860129 oppure tramite whatsapp al numero 327.1057822. Mail oasi-parcopantanello.frc@lipu.it.

Il Parco Pantanello si trova a Cisterna di Latina, Strada Ninfina numero 66 a un km dal Giardino di Ninfa.

Info: www.frcaetani.it