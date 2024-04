Nove comuni pronti per il weekend Plastic Free, Adriano Salvatori: “Siamo sempre di più”

LATINA – La chiamano l’onda blu, una schiera di volontari a servizio dell’ambiente che popoleranno spiagge, parchi e aree degradate nel prossimo fine settimana per un week-end dedicato alla Terra: 313 eventi in Italia, 19 nel Lazio, 9 in provincia di Latina (non più dieci) a Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Prossedi e Lenola.

L’invito ad unirsi alla pattuglia degli attivisti plastic free arriva dal referente provinciale Adriano Salvatori che da alcuni anni lavora sul territorio per creare reti attive. “Posso dire con gioia – racconta a Gr Latina – che il comune di Latina sta rispondendo molto bene alle iniziative plastic free e abbiamo anche trovato nuovi referenti locali a Sermoneta, per esempio, dove, ci sarà il primo evento, e anche a Terracina e ad Aprilia. Stiamo lavorando bene inoltre a Sezze con il Comune e con il gestore dei rifiuti, e qui cerchiamo un referente perché l’area è scoperta”.

Iscriversi agli eventi è semplice, basta andare sul sito Plastic Free, cercare il comune di interesse e procedere: “Ricordo che l’iscrizione al link è gratuita, serve solo per la copertura assicurativa e per il referente di zona per capire quante persone attendere e avere dei contatti telefonici in caso di cambio di programma “. Per il resto guanti e scarpe comode.

Gli eventi si svolgono in occasione della Giornata della Terra, come spiega qui Adriano Salvatori.

CAMBIO DI PROGRAMMA A SABAUDIA – L’appuntamento è alle 9:30 in largo Mario Bovo di fronte la Marina militare, prima del ponte (e non a Selva Piana). “La decisione – spiega Salvatori – è stata presa in quanto, nonostante domenica sia bel tempo, perché le piogge previste per sabato potrebbero rendere i sentieri del bosco impercorribili. Viceversa la sabbia della spiaggia risulterà sicuramente più praticabile e più accessibile. 9:30 in largo Mario Bovo di fronte la Marina militare, prima del ponte (e non a Selva Piana). “La decisione – spiega Salvatori – è stata presa in quanto, nonostante domenica sia bel tempo, perché le piogge previste per sabato potrebbero rendere i sentieri del bosco impercorribili. Viceversa la sabbia della spiaggia risulterà sicuramente più praticabile e più accessibile. Qui il link per iscriversi all’evento

SERMONETA

Appuntamento : il 20/04/2024 alle ore

10:00 all’area mercato di Monticchio.

Referenti : Antonio e Martina .

Link iscrizione evento :

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/72

13/20-apr-sermoneta

TERRACINA

Appuntamento : il 20/04/2024 alle ore

10:00 alla Parrocchia dei Santi Martiri

Terracinesi Via Appia Antica.

Referente : Samantha .

Link iscrizione evento :

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/71

72/20-apr-terracina

PONTINIA

Appuntamento : il 20/04/2024 alle ore

15:00 in Piazza Kennedy.

Referente: Daniela

Link iscrizione evento:

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/

7520/20-apr-pontinia

LENOLA

Appuntamento : il 20/04/2024 alle ore

9:00 al Bar “La dolce vita”.

Referente : Francesco

Link iscrizione evento:

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/72

05/20-apr-lenola

FONDI

Appuntamento : il 20/04/2024 alle ore

9:30 Località Chiancarelle.

Referente : Tina

Link iscrizione evento :

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/75

40/20-apr-fondi

LATINA

Appuntamento : il 21/04/2024 alle ore

9:45 a Piazza Moro.

Referenti : Virginia, Elena, Sara

Link iscrizione evento :

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/71

57/21-apr-latina

SAN FELICE CIRCEO

Appuntamento : il 21/04/2024 alle ore

10:00 in Via Torre Paola, Sentiero Picco

di Circe.

Referente : Nicole

Link iscrizione evento :

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/72

77/21-apr-san-felice-circeo

PROSSEDI

Appuntamento : il 21/04/2024 alle ore

10:00 in Piazza Umberto I .

Referente: Giulia

Link iscrizione evento :

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/74

73/21-apr-prossedi